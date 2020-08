Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet saken på sitt møte onsdag og ga full støtte til VG.

I forkant av behandlingen ble det forsøkt å løse konflikten i minnelighet. Disse initiativene førte ikke fram.

Martin Ødegaard har samtykket til farens klage.

VG publiserte høsten og vinteren 2019-20 flere artikler som omhandlet Ødegaard juniors overgang fra Strømsgodset til Real Madrid i januar 2015. Et av hovedpunktene i dekningen var en utbetaling på rundt 30 millioner kroner til pappa Ødegaard.

Ødegaard reagerte på VGs dekning av det mye omtalte klubbskiftet, og Ødegaard-familien skriver blant annet dette: «Feilaktige påstander og virkemidlene som brukes, rammer oss på en slik måte at vi føler at VG angriper både vår integritet og verdisyn på en måte som gjør at vi må reagere.»

Ødegaard senior opplyser i PFU-dokumentene at han har fått flere muligheter av VG til å kommentere artiklene, men avslått dette.

PFU mener VG var i sin fulle rett til å omtale de økonomiske forholdene rundt Ødegaard-overgangen.

– Det er relevant for offentligheten å få vite hvordan disse pengestrømmene er. Dette gir et innblikk om det er «fair play» rundt fotballoverganger, sa PFU-leder Anne Weider Aasen da utvalget diskuterte Ødegaard-klagen onsdag.

– Jeg synes ikke VG har oppført seg ufint eller rammende overfor klager selv om (omtalen) det kan føles belastende for klager, sa utvalgsmedlem Nina Fjeldheim da PFU diskuterte saken.

Ødegaard var bare 16 år da han skiftet klubb. Faren var sentral i overgangsprosessen. VGs informasjon om overgangen kom fra den internasjonale dokumentlekkasjen Football Leaks.

Avisen har flere ganger omtalt at Ødegaard senior i prosessen skal ha sikret seg selv en avtale med Real Madrid som ga ham cirka 30 millioner kroner i en engangsutbetaling. Han skulle i utgangspunktet bare trene Real Madrids 11-åringer for det beløpet.

Dette ble av mange sett på som et mulig grep fra den spanske klubben for å få svært ettertraktede Ødegaard til å velge Real Madrid som klubbadresse. Kontrakten ble underskrevet i Madrid 15. januar 2015.

VG påpeker i tilsvarsrunden at hele artikkelserien bygger på skriftlige kilder. «Dokumentenes ekthet – og det gjelder gjennom hele den over 1000 artikler brede dekningen over store deler av Europa – er aldri blitt trukket i tvil eller tilbakevist. VGs dekning hviler på kontrakter og korrespondanse som konkret og spesifikt underbygger de omtalte forholdene.», skriver avisen.

PFU er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Utvalget vurderer klager på norsk presses atferd, jamfør blant annet mulige brudd på Vær Varsom-plakaten og avgir sine uttalelser som offentliggjøres.

Martin Ødegaard har vært på utlån i Nederland og Spania de siste sesongene, men skal neste uke starte sesongoppkjøringen med Real Madrid.

