– Pappa kjøpte en Calgary Flames-drakt til meg da jeg var liten. Den var veldig kul, og det var sånn det begynte.

Det sier Pettersen noen timer etter at han signerte proffkontrakten med Calgary Flames. Avtalen med den canadiske NHL-klubben strekker seg over tre år.

Han er fortsatt i ekstase når han snakker med NTB.

– Det føles selvfølgelig helt utrolig akkurat nå. Jeg er stolt, men samtidig føler jeg at det er mye jobb igjen. Jeg er klar for neste utfordring, sier Pettersen.

Sjette runde

Flames valgte Pettersen i sjette runde i 2018-draften, men Manglerud-gutten har siden den gang fortsatt å spille for collegelaget Denver Pioneers fra Colorado. Sist sesong med Pioneers ble det 35 målpoeng (22 mål/13 assists) på 36 kamper.

Pettersen kan bli å se i NHL allerede neste sesong. Han kan også bli henvist til spill i AHL, nivået under den gjeve toppligaen. At Flames mener alvor med nordmannen er samtidig hevet over enhver tvil.

– Både foreldrene mine og vennene mine i Norge må jeg takke. Dette er helt sykt.

Likt

Selv om koronaviruset har rammet USA hardt, ser dagene til Pettersen ganske like ut.

– Det går mye i trening og spising. Jeg prøver å gjøre det beste ut av ting i en annerledes hverdag. Det er viktig at man bruker denne tiden riktig og ikke faller bakpå når det kommer til fysisk trening og kosthold. Mye av dagen går til å gjøre disse tingene riktig.

På spørsmål om hva som er Flames' plan for ham i tiden framover, svarer den ferske NHL-proffen:

– De har ikke sagt så mye om planen enda. Men de har troen på meg, og det er alt jeg trenger. Jeg har lyst til å spille i NHL, og det er det jeg kommer til å jobbe for resten av livet mitt.

– Dette er helt rått. En veldig stor dag for alle oss. Jeg er så glad på hans vegne, sier faren Flemming Pettersen.

Pettersen kan bli den niende nordmannen som får kamper i NHL. 20-åringen har i flere år vært spådd en lysende karriere. Det er kun Mats Zuccarello som er i ligaen fra Norge nå. Han spiller i Minnesota Wild.