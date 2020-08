Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem

Fredag møtte den tidligere langrennsstjernen pressen for første gang etter at han sist torsdag ble stoppet av en politipatrulje i 110-sonen på E6 ved Gardermoen. Pressekonferansen fant sted på et hotell i Trondheim.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug.

Spenningsjakt

Han beklaget videre situasjonen han har havnet i overfor familie, venner og samarbeidspartnere.

– Jeg har sviktet igjen og vil si unnskyldning til alle det angår, sa Northug.

– Jeg skammer meg over at jeg i jakten på spenning og intense opplevelser. Nå har det gått over styr, og jeg trenger hjelp, fortsatte han.

Den tidligere langrennsstjernen viser til at han har vært med på mange artige prosjekter, men at han ikke alltid har hatt det godt med meg selv.

– Jeg mangler struktur i hverdagen som jeg hadde som utøver, sa Northug.

Trenger hjelp

34-åringen avviste videre at han rørte dop eller narkotika da han var aktiv, og han skal heller ikke ha hatt rus i kroppen under i skirenn etterpå.

– Jeg klandrer ingen. Dette er min egen feil. Jeg venter ingen sympati. Jeg har bare meg selv å klandre, sa Northug.

Nå ser skiprofilen at han trenger hjelp.

– Jeg innser jeg trenger profesjonell hjelp og er glad Olympiatoppen har stablet et opplegg som involverer psykologer og medisinsk personell, sa 34-åringen.

Han opplyste deretter at han prøvde kokain for første gang i fjor vinter. Da skal han også ha festet som hardest.

Nå trekker idrettsprofilen seg fra alle oppdrag og arrangementer i høst.

Tre lovbrudd

Northugs fart ble målt til 168 kilometer i timen og politiet fant grunn til å mistenke 34-åringen for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Skiprofilens førerkort ble beslaglagt på stedet.

Northug avviste på pressekonferansen at han var ruset på vei fra Trysil torsdag.

– Jeg følte meg ikke ruset da jeg dro fra Trysil.

Senere fant politiet også det Northug beskriver som rundt 10 gram kokain i Northugs bolig.

34-åringen er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika. Svarene på blodprøven Northug vil foreligge i løpet av de nærmeste ukene.