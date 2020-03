Les også: Ber utenlandske VIF-spillere om å bli i Norge (DA+)

Eliteserielaget for menn er ikke omfattet av tirsdagens vedtak, som ble formidlet gjennom en pressemelding.

– Styret i klubben har besluttet at alle ansatte, inkludert Damer A-spillere med profesjonell kontrakt, skal omfattes av permitteringer fra nå av og inntil videre. Det vil bli tatt hensyn til enkelte, ut fra deres situasjon. Totalt vil ca. 55 medarbeidere bli berørt. En del av disse har kun mindre engasjement, står det.

Likevel er det ikke fritt fram for at klubbens utenlandske spillere kan reise utenlands.

– Det er ikke en situasjon vi ønsker, nei, sa daglig leder Morten Grødahl i VIF til Dagsavisen tidligere tirsdag, før permitteringsnyheten kom.

Han viste til at myndighetene fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige.

– Og spillerne har jo arbeidsplikt fortsatt, selv ved eventuelle permitteringer, sa han.

Kampen mot viruset har ført til stopp i all idrettsaktivitet, og Vålerenga melder at dette påfører klubben store økonomiske tap.

– De neste tre månedene vil klubben opparbeide et vesentlig underskudd mot planlagt budsjett. Det er allerede en realitet at vi ser et bortfall av inntekter fra løpende aktivitet, prosjekter, arrangementer og markedet generelt. Dette er dramatisk for likviditeten og hele økonomien, står det i pressemeldingen.

Klubben gjør det klart at den støtter opp om tiltakene mot sykdommen.

– Koronaepidemien setter hele samfunnet på prøve. Hensynet til liv og helse går nå foran alt annet, og Vålerenga Fotball deltar aktivt i idrettens bidrag for å begrense sykdom og smitte, står det.

Klubben lover også å jobbe aktivt for at barn og ungdom, særlig fra vanskeligstilte familier, ikke skal bli skadelidende på grunn av den pressede situasjonen.

Tidligere tirsdag ble det klart at Vålerenga Hockey permitterer sine spillere og ansatte etter at ishockeysluttspillet ble avlyst på grunn av koronaviruset.