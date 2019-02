Det opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Klæbo må møte i Sør-Trøndelag tingrett 6. mars. Saken mot ham skal opp som tilståelsesdom.

«På grunnlag av at påkjørselen medførte personskade av en viss alvorlighet og materielle skader på de involverte kjøretøyene, er påtalemyndighetens oppfatning at saken er for alvorlig til å avgjøres med bot (forelegg) alene … Påtalemyndigheten vil ved oversendelsen redegjøre for sin oppfatning av hva som er riktig straff, og vil foreslå en kortere betinget fengselsstraff» , heter det i pressemeldingen.

Klæbo var involvert i en bilulykke på Byåsen i Trondheim i desember i fjor. Han kjørte i en annen bil som hadde bremset for en fotgjenger, slik at denne bilen ble dyttet inn i fotgjengeren. Skistjernens førerkort ble rutinemessig beslaglagt rett etter hendelsen.

Strafferammen for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som saken omfatter, er bøter eller fengsel i inntil ett år.

(NTB)