Pedersen kjørte to gode omganger i onsdagens storslalåm sittende. Den norske 18-åringen lå på andreplass etter første omgang av storslalåmrennet. Det skilte 1,18 sekunder opp til Tyler Walker fra USA som ledet, og 1.21 sekunder ned til polske Igor Sikorski på tredjeplass.

Etter en kruttsterk finaleomgang var det klart at det norske gullet ble sikret 0,34 sekunder foran Walker. Sikorski tok bronsen, 2,45 bak Pedersen.

– Jeg tror ikke jeg har skjønt det, det er utrolig stort. Jeg lå litt bak etter det første omgangen, så jeg bestemte meg bare for å kjøre på, sier han til NRK.

Dette var Karmøy-mannen andre medalje i mesterskapet. Tirsdag tok han bronse i superkombinasjonen. Og det trenger ikke stoppe med det, fortsatt gjenstår slalåm, der 18-åringen i høyeste grad er med i medaljekampen.

Pedersen er født med ryggmargsbrokk og er lam fra livet og ned. Han kommer fra Karmøy og representerer Plogen Skiklubb. 18-åringen, som allerede har vunnet verdenscupen denne sesongen.

Medaljen var for øvrig den andre til Norge onsdag. Vilde Nilsen (17) gikk onsdag inn til sølv på langrennssprinten for stående under Paralympics i Pyeongchang.

