Onsdag møter Manchester United selveste Barcelona og Messi på Old Trafford.

I det første møtet i kvartfinalen i Champions League har United statistikken med seg når det kommer til møter mellom nettopp United og Barcelona i Europa.

På elleve oppgjør i europacupene har det aldri blitt borteseier. Fasiten er fire U og sju H, kan vi lese av statistikken.

Retur

Dog er ikke dette nødvendigvis godt nytt for United til returmøtet i Barcelona. Særlig ikke om vi tar en titt på en annen statistikk: Lionel Messis bidrag mot engelske klubber.

På 29 kamper mot engelske lag i Champions League har Messi 22 scoringer og seks målgivende pasninger. Bare Liverpool (to kamper) klarte å holde helt rent mot Messi.

– Vi får se

På en pressekonferanse på Old Trafford tirsdag fikk Solskjær spørsmål om hvordan Manchester United skal stanse Messi.

– Vel, hvordan skal du klare å stanse en som Messi?

Han pekte så på at United har stanset flere store spillere denne sesongen som Ronaldo, Eden Hazard og Mbappé.

– Vi får se, sa Solskjær.

Før han fortsatte:

– Dette er ikke Messi mot United. Vi kan ikke kun tenke på en motstander. Vi møter elleve spillere. Vi kan ikke gi fra oss frispark. Hvor mange mål har ikke Messi laget på slike? Han kommer til å stå igjen i historien som en av de aller, aller største, sa Solskjær, ifølge NTB.

Men at det er den viktigste matchen i hans managerkarriere var han litt nølende til.

– Alle kamper er den viktigste kampen, svarte Solskjær på spørsmål om akkurat det.

Skader

Flere United- spillere sliter med småtrøbbel. Sanchez blir ikke med til tross for at han er tilbake på treningsfeltet. Men andre kan være på plass.

– Vi håper at Nemanja (Matic) kan bli klar. Marcus Rashford kunne ikke være med på den morsomme delen av treningen. La oss håpe han er klar, sa Solskjær.

United-manageren fikk også spørsmål fra spansk presse som lurte på hva Solskjær tenker om framtida til Paul Pogba. Han er som kjent ønsket av både Barcelona og Real Madrid.

– Jeg kan ikke se for meg at Paul ikke spiller for United også neste sesong, sa Solskjær om sin stjernespiller.

Solskjær var dessuten ikke helt enig i at Champions League nå er den beste muligheten for United til å kvalifisere seg til neste sesongs turnering, etter at det har buttet litt i det siste.

– Vi kan vinne Champions League, men vi ligger også godt an til å klare en topp fire i serien, svarte Solskjær.

Returkampen går tirsdag neste uke.

Vinneren av Manchester United og Barcelona møter Liverpool eller Porto i semifinalen.

