Overrasket Skistad over at hun ble vraket

Av Ole Kristian Bjellaanes

– Det er ganske uforståelig, syns jeg da, sier Skistad til Drammens Tidende.

– Likevel velger jeg å se på rekruttlandslaget som positivt. Det er med tanke på rammene rundt meg, økonomi, opphold, utstyr og slike ting. Det er også bra matching med de man er på samling med, jeg har fått forsikringer om at samlingene mine blir tilpasset behovet mitt.

For drøye to uker siden fikk Skistad signaler om at hun plutselig ikke ble regnet som aktuell for elitelaget lengre.

Det kom som en stor overraskelse. Antall utøvere på kvinnelaget blir økt fra ti til tolv, men Skistad er ikke blant dem.

Landslagsledelsen gikk langt i å bekrefte at Skistad i stedet er en del av rekruttlandslaget, som blir presentert senere denne uken.

– Resultatmessig er hun en veldig naturlig del av en sånn gruppe som dette. Vi har sydd sammen et spesialtilpasset opplegg for henne. Hun kommer til å trene en del med dette laget (elite) inn mot sesongen, sa landslagstrener Geir Endre Rogn.

– Det ligger mange vurderinger bak dette. Det er sportslig utvikling som er det aller viktigste. Vi vil sy sammen et opplegg som gir henne en best mulig inngang til seniortiden, tilføyde han.

– God nok sportslig

Rogns trenerkollega Ole Morten Iversen forteller at det har vært mange diskusjoner rundt Skistad, og at hun har vært både inne og ute av elitelandslaget underveis mens man «la puslespillet».

– Vi har vurdert veldig mye fram og tilbake, og så endte vi opp med at dette er det som gagner henne. Sportslig sett er hun mer enn god nok, men vi tror det er fornuftig å ta ett steg om gangen. Hun er kvalifisert, men vi tror hun har mest nytte av en slik mellomløsning, sier Iversen.

Han erkjenner at det har vært usikkerhet rundt om Skistad er klar for å takle treningshverdagen i elitelandslaget.

– Elitelaget for kvinner i Norge, det er ekstremt. Treningskulturen er så tøff, og det er vi jo veldig glade for. Men det finnes en del eksempler på at ikke alle, særlig unge løpere, tåler å komme inn der, sier landslagstreneren.

Ville ha eget sprintlag

Konnerud-løper Skistad har tatt til orde for at det burde bli opprettet et eget sprintlandslag på kvinnesiden kommende sesong. Det fikk hun ikke gjennomslag for.

Landslagstrenerne Iversen og Rogn har kommet fram til at det er mest hensiktsmessig at landets beste langrennskvinner fortsatt er samlet på ett lag.

Det synet har også Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug forfektet i intervjuer med NTB tidligere i år, og veteranene fikk det altså som de ville.

Bak ligger en tanke om at distanseløperne har mye å lære av sprinterne og motsatt.

Tvillingene gjenforenes

Inn på landslaget foran neste sesong kommer Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen og Lotta Udnes Weng. Sistnevnte blir dermed gjenforent med tvillingsøster Tiril, som var debutant på elitelandslaget i den nylige avsluttede VM-sesongen.

Lotta Udnes Weng har vært på rekruttlandslaget det siste året.

Grong-løper Appelkvist Stenseth har fått sitt gjennombrudd i verdenscupen denne sesongen. 24-åringen ble blant annet nummer fire i fristilssprinten i italienske Cognes rett før Seefeld-VM.

Kathrine Harsem går ut av landslaget.

Bekymret for etterveksten

Ved å øke antall kvinner på elitelandslaget håper langrennsledelsen å bidra til et løft i kampen for å utvikle nye stjerner bak dagens enere Johaug og Østberg.

Avtroppende landslagssjef Vidar Løfshus er blant dem som har uttrykt stor bekymring for etterveksten og den jobben som er gjort fra skiforbundets side på den fronten.

Norges Skiforbund har tatt ut følgende løpere på elitelandslagene i langrenn til 2019/20-sesongen:

Menn allround:

Didrik Tønseth (Byåsen), Emil Iversen (Varden Meråker), Hans Christer Holund (Lyn), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Niklas Dyrhaug (Tydal), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss) og Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen).

Menn sprint:

Eirik Brandsdal (Kjelsås), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Pål Golberg (Gol), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Sondre Turvoll Fossli (Hokksund), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Mattis Stenshagen (Follebu).

Kvinne elite:

Therese Johaug (Nansen), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Heidi Weng (BUL), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Kari Øyre Slind (Oppdal), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Mari Eide (Øystre Slidre), Tiril Udnes Weng (Nes), Ragnhild Haga (Åsen), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Lotta Udnes Weng (Nes) og Anna Svendsen (Tromsø).

(©NTB)