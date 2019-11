Over og ut for Tottenham-manager Mauricio Pochettino

Saken oppdateres

I en uttalelse på klubbens hjemmeside bekreftes det at Mauricio Pochettino og hans stab nå er ferdig i Tottenham.

Det er bar drøyt fem måneder siden Pochettino ledet klubben til finalen i Champions League. der ble det tap for Liverpool.

Denne sesongen har det derimot gått trått for argentineren og Spurs ligger på enn skuffende 14. plass på tabellen i Premier League. De har vunnet kun tre matcher i serien denne sesongen og kun seks av sine siste 24.

– Vi var ekstremt motvillige til å gjøre denne endringen, og det var ingen enkel avgjørelse å ta, sier styrelederen som blant annet begrunner det med det han kaller for «ekstremt skuffende resultater» på slutten av forrige sesong og starten på årets sesong.

Tottenhams styreleder Daniel Levy sier i en uttalelse at det var en vanskelig avgjørelse å ta, men at det er til det beste for klubben, skriver NTB.

– Det er styrets ansvar å ta de vanskelige avgjørelsene, og denne avgjørelsen var ekstra vanskelig på grunn av de mange minneverdige øyeblikkene vi har hatt med Mauricio og hans stab.

– Jeg ønsker å takke han for måten han taklet de vanskelige tidene mens vi bygde det nye stadionet, og for den varme og positiviteten han brakte til oss, heter det i uttalelsen signert Levy.

Det er ikke kjent hvem som nå tar over klubben.