Wörthersee Football Stadium i østerrikske Klagenfurt får oppmerksomhet verden over. For der fotball ofte forbindes med mål, taklinger og høylytte fans, har det nå kommet en hel skog på gressmatta der Austria Klagenfurt spiller sine hjemmekamper på nivå to i Østerrike, skriver CNN.

Skogen har blitt satt inn i forbindelse med et nytt prosjekt av den sveitsiske kunstneren Klaus Littmann.

300 trær har nå fått tilhold på banen. Prosjektet, som har fått navnet «For Forest - The Unending Attraction of Nature», er inspirert av en dystopisk tegning av kunstner og arkitekt Max Peintner fra Østerrike, tegnet for over 30 år siden.

Skogen består av flere ulike tresorter, blant annet asp og eik.

– Målet med ette er å utfordre vår oppfatning av naturen og stille spørsmål ved dens framtid, sier kunstner Littmann til CNN.

Kunstinstallasjonen holder åpent hver dag til slutten av oktober. Austria Klagenfurt må i mellomtiden spille sine kamper på den nærliggende Karawankenblick stadion.

Kunstinstallasjonen er allerede populær blant besøkende i Klagenfurt. Foto: Leonhard Foeger/Reuters/NTB scanpix