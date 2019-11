Fotballforbundet ønsker seg primært finalen i 2023, men søker også for 2022 for å markere interessen. For NFF er målet at arrangementet skal gå i null og det blir heller ingen stor utgift for Oslo kommune.

– Oslo som kommune ønsker å arrangere store begivenheter også innen sport. Vi har en arrangements-strategi. Og kvinnefotballen er viktig for oss, sier byråd for idrett og kultur i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen.

Oslo som vertskapsby

– Vi har påtatt oss å være vertskap i den søknaden som NFF sender inn, sier hun.

Planene ble presentert i Oslo rådhus fredag formiddag.

– Vi er veldig glade for at Oslo kommune blir med på dette, noe som er helt avgjørende for en slik søknad. Klubbfotballen i Europa er i en enorm utvikling, og dette vil vi være med på, sier direktør for eliteavdelingen i NFF, Lise Klaveness til Dagsavisen.

Avgjørelsen tas allerede i mars og det er UEFA (Det europeiske fotballforbundet) som er teknisk arrangør.

Konkurrentene tror man er Polen, Italia, Nederland og Litauen.

2023 er førstevalg

Gøteborg skal ha finalen i 2021 og det kan være et moment som gjør at det er vanskelig å få finalen i 2022.

– Derfor er 2023 vårt hovedfokus. Vi skal også benytte anledningen til å ruste opp Ullevaal stadion noe. Det er bare Ullevaal og Lerkendal av norske arenaer som tilfredstiller UEFAs krav, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

Det var NFF som tok kontakt med Oslo kommune og fikk positiv respons umiddelbart.

– Kvinnefotballen er stor i Oslo, men vi ser at kjønn fortsatt er en barriere til deltakelse i idretten. Også i den sammenheng er dette et godt tiltak. Vi får rett og slett et veldig kult idrettsarrangement til byen vår, sier Hansen.

Finalen i år ble spilt i Budapest, i 2020 spilles den i Wien og 2021 i Gøteborg.

– Det var først i fjor at mesterligafinalen for kvinner ble en «stand alone»-finale, tidligere ble den koblet med mesterligafinalen for gutter. Det sier noe om hvordan denne finalen vokser, sier Nils Fisketjønn.

Miljøambisjon

– Utviklingen av kvinne- og jentefotballen er et av våre viktigste satsingsområder, og dette er et tiltak i den retningen, sier han.

I søknaden er det også en visjon om å gjøre arrangementet til det første karbonøytrale arrangement i fotball. Oslo er Europas miljøhovedstad i år, og også Bislett Games har tatt kraftige tiltak på miljøsiden.

Søknaden leveres i slutten av november.

– Jeg tror kanskje Litauen er den største konkurrenten. De andre nasjonene er i posisjon til å ha større finaler, som Europaliga og mesterligafinalen for menn, sier Fisketjønn.

Norge hadde supercupfinalen for menn for tre år siden. Den ble spilt på Lerkendal.