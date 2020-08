Oppvisning av Messi da Barcelona avanserte

Barcelona kom til kampen med en viss usikkerhet på grunn av en skadeliste lang som et vondt år. 1-1 i Italia i første runde av åttedelsfinalen gjorde at spenningen var stor.

Men en av banens minste og samtidig største spillere hadde bestemt seg. Lionel Messi ville ta Barcelona videre i mesterligaen etter en sesong der både serie- og cupgullet glapp.

Messi samlet spillerne til en peptalk før kampstart, og avgjorde mer eller mindre kampen i første omgang da han både scoret og skaffet straffespark. Da hjalp det lite at Lorenzo Insigne reduserte til 1-3 (straffe).

Messi-magi

Riktig nok var det stopper Clément Lenglet som ga Barcelona drømmestarten da han headet inn 1-0 etter ti minutter. Målet ble kontroversielt fordi Lenglet dyttet seg fram i feltet, men det ble stående etter en VAR-sjekk.

Så var det duket for Messi-magi. I kamp med 5-6 Napoli-spillere kranglet Messi seg inn i feltet fra kanten, og halvt liggende satte han inn 2-0 mens Napoli-spillerne lå igjen som slakt.

Nesten like vakkert ble det da Messi scoret igjen kort etter, men ballen var borti armen og målet ble annullert.

Nervene holdt

Da Messi skaffet et straffespark som Luis Suárez ekspederte i mål rett før pause, så kampen ut til å være avgjort.

Fem minutter på overtid scoret imidlertid Lorenzo Insigne på straffe for Napoli, og sørget med det for at det iallfall var spennende også etter hvilen.

Napoli presset på for å få det viktige andremålet som kunne utfordre til tider frynsete Barcelona-nerver. Men katalanerne, som har kollapset både mot Liverpool og Roma i mesterligaen tidligere, sto løpet hele veien ut og er klare for kvartfinale.

Chelsea langt unna

Robert Lewandowski fortsetter storspillet i mesterligaen. Med to mål og to målgivende sendte han Bayern München til kvartfinale med 4-1 over Chelsea.

Det måtte et aldri så lite fotballmirakel til dersom Chelsea skulle sende den tyske tittelgrossisten ut av mesterligaen. Første kamp, som ble spilt før koronapausen, endte nemlig med 3-0-seier til tyskerne i London.

Om det er en mann du skal passe på hvis du spiller mot Bayern, er det Robert Lewandowski. Den beskjeden så Chelsea-spillerne ut til ikke å ha fått med seg.

Polakken står med 13 mål og har mer eller mindre avgjort toppscorer-striden i mesterligaen etter to mål lørdag. I kvartfinalen venter Barcelona.

– Han er i en fantastisk form for tiden, vi er alle veldig heldige som har ham. Det gjør det lett for oss. Jeg håper vi er en av favorittene til å vinne pokalen. Det er bedre å være en favoritt enn ikke å være det. Vi ser fram mot kampen mot Barcelona, sa Bayerns Serge Gnabry.

– Vi ville vinne kampen og vise at vi fortsatte der vi ga oss, sa Bayern-trener Hansi Flick.

Fikk ballen servert

Først kunne den polske storscoreren sette sitt tolvte mesterligamål for sesongen da han satte inn et straffespark han vant i duell med Willy Caballero. Så tok Lewandowski på seg servitørrollen etter å ha fått ballen i beina av en Chelsea-spiller. Spissen trillet enkelt videre til Ivan Perisic som satte inn 2-0.

Med 5-0 sammenlagt etter 25 minutter spill var kampen langt på vei avgjort. Tammy Abraham fikk pirket inn et trøstemål like før pause.

Det skjedde etter svakt keeperspill av Manuel Neuer. Men det ble bare et trøstemål for Frank Lampards mannskap. Corentin Tolisso la på til 3-1 kvarteret før full tid. Han ble selvsagt servert av Lewandowski.

Og seks minutter før full tid ville polakken fullføre sitt målpoeng-show. Da steg han til værs og stanget inn 4-1.

Haaland eneste i nærheten

Chelsea reiser hjem til London uten kvartfinalebillett, og dermed ender Lampards første sesong som manager uten trofeer. Han har imidlertid sørget for at Chelsea også neste år spiller mesterliga, etter fjerdeplassen i Premier League.

For Bayern og Lewandowski er det fortsatt alt å spille for. Polakken har langt på vei avgjort toppscorerkampen med sine 13 mål.

Nærmest er Erling Braut Haaland med ti, men han er ferdigspilt. En rekke spillere står med seks mål. Rekorden i mesterligaen for en sesong er 17 mål, noe Cristiano Ronaldo klarte i 2013-14-sesongen.

Champions League menn lørdag, 1/8 finaler:

Barcelona – Napoli 3-1 (3-1)

Mål: 1-0 Clément Lenglet (10), 2-0 Lionel Messi (23), 3-0 Luis Suárez (45), 3-1 Lorenzo Insigne (45).

Bayern München – Chelsea 4-1 (2-1)

Mål: 1-0 Robert Lewandowski (10), 2-0 Ivan Perisic (24), 2-1 Tammy Abraham (44), 3-1 Corentin Tolisso (76), 4-1 Lewandowski (84).

Slik spilles kvartfinalene:

Mesterligaen skal avgjøres med en miniturnering i den portugisiske hovedstaden Lisboa. Kvartfinalene spilles slik:

Atalanta – Paris Saint-Germain (12. august).

RB Leipzig – Atletico Madrid (13. august).

Bayern München – Barcelona (15. august).

Manchester City – Lyon (15. august).

Semifinalene skal spilles 18. og 19. august, mens selve finalen spilles 23. august.