Opptøyer utenfor stadion under målløst El Clasico

Av Even Lübeck

I oppgjøret på Camp Nou i 2002, som var sist gang det endte 0-0 i et El Clásico-oppgjør, ble det kastet grisehoder mot Luis Figo. Det var på grunn av at portugiseren hadde forlatt Barcelona til fordel for Real Madrid.

Oppgjøret onsdag skulle egentlig vært spilt i oktober, men det spanske fotballforbundet utsatte kampen på grunn av urolighetene i Catalonia. Det var nye demonstrasjoner da kampen omsider ble spilt, og demonstranter blokkerte trafikken rundt Camp Nou.

Det var demonstrasjoner på tribunene og tilløp til opptøyer utenfor stadion. Lenge foregikk demonstrasjonene på oppfordring fra «demokratisk tsunami»-bevegelsen fredelig, men 12 personer skal ha blitt skadd da politiet grep inn mot maskerte demonstranter som bygget barrikader og satte fyr på søppelkasser utenfor stadion.

Store sjanser

Selve kampen måtte avbrytes en kort stund da var et stort antall baller ble kastet inn på banen, noen av dem med budskap til Spanias myndigheter om å innlede dialog med separatistene. For øvrig var det et jevnt oppgjør med flere gode muligheter.

Den første store sjansen kom etter drøye kvarteret, som følge av en kort corner. Dani Carvajal svingte ballen inn i boks og fant Casemiro, som headet mot mål. Headingen var god og gikk forbi Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen, men Gerard Pique var en reddende engel på streken og headet unna.

Kvarteret senere ble ballen igjen stoppet på streken. Lionel Messi fikk skutt mot et åpent Real Madrid-mål etter at Thibaut Courtois feilet med en utboksing, men Sergio Ramos fikk akkurat avverget et mål på strek i siste liten.

Like før pause var Messi igjen i søkelyset. Han chippet elegant gjennom til Jordi Alba, men avslutningen til venstrebacken sto ikke i stil med leveransen fra Messi. Skuddforsøket på volley gikk like utenfor.

Bale scoret, men annullert

Flere Real Madrid-fans trodde Gareth Bale sendte gjestene i ledelsen etter halvspilt 2. omgang, men skuddet fra 15 meter gikk i nettveggen og ut.

Like etter satte Bale ballen i nettet fra kloss hold, men Ferland Mendy, som sentret til waliseren, ble vinket av.

Luis Suárez fikk hodet på en corner fem minutter før full tid, men headingen gikk et par meter utenfor.

Real Madrid var det beste laget, men 0-0 gjør at lagene fortsatt har like mange poeng på toppen av La Liga-tabellen. Begge har 36 poeng etter 17 kamper, fem flere enn tredjeplasserte Sevilla. Barcelona leder med 43-20 i målforskjell, mens Real Madrid har 33-12.

KAMPFAKTA

1. divisjon menn onsdag, fra 10. runde:

Barcelona – Real Madrid 0-0

Camp Nou: 93.426 tilskuere.