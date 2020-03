VALLHALL (Dagsavisen): – Han gleder seg og vil gjerne trene mer!

Santosh Baniya er en av 50 aktivitetsguider som gjennom Oslo Idrettskrets hjelper barn fra ressurssvake eller fremmedkulturelle hjem til å bli en del av idretten.

Denne dagen er det ni år gamle Saman som møter opp til Vålerengas treninger for barn etter skoletid.

Må bli trygge

– Barna trenger tid på å bli trygge. Vi hjelper dem med praktiske ting slik at de lettere blir en del av gjengen de skal trene med, så er målet at treningene blir en naturlig del av hverdagen deres, sier Santosh Baniya til Dagsavisen.

Både han og Saman er tilfeldigvis fra Nepal, men Santosh snakker fem-seks språk som er nødvendig for å kommunisere både med barn og foreldre.

Aktivitetsguiden Santosh Baniya sammen med eleven Saman. Foto: Reidar Sollie

– Siden oppstarten i 2017 har vi hjulpet over 400 barn inn i idretten ved hjelp av disse aktivitetsguidene og i samarbeid med bydelene. Men det varierer litt fra bydel til bydel, sier en fornøyd generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

Økt kostnadsnivå i barneidretten og økte forskjeller er noe idretten ønsker både å dempe og utjevne.

78 forskjellige nasjoner

Derfor ønsker man lavterskeltilbud. Og Vålerenga er en av klubbene som samarbeider godt med bydelen.

– Sist jeg talte opp hadde vi barn fra 78 forskjellige nasjoner her, sier VIF-treneren som organiserer dagens trening, Stefan Danielsson.

Saman finner sin naturlige plass og kvikner til så snart det er en ball man kan løpe etter.

Nissrin Khalaf er til stede i egenskap av koordinator fra bydel Gamle Oslo.

– Det er dessverre store forskjeller internt i Oslo. Enkelte bydeler er flinke til å hjelpe til og finne løsninger for barna, andre bydeler virker det som ikke har noen forståelse for dette, sier hun.

Selv har hun både spilt fotball og er nå trener for et jentelag i Sterling og har erfart hvilken betydning for integrering idretten har.

Kostnadene må ned

Ordfører Marianne Borgen er også på besøk for å lære mer om prosjektet. Og utfordrer VIF på kostnadene. Og tar til seg budskapet fra Khalaf om at ikke alle bydelene følger opp.

– Det er bydelene som har best oversikt over barn som trenger hjelp og som vi kan fange opp, sier Magne Brekke.

Ordfører Marianne Borgen hilser på Saman Basnet foran treningen i Vallhall. Foto: Reidar Sollie

– Vi skal bruke over seks milliarder kroner på idrettsanlegg her i byen de neste årene, og det er en forutsetning at økonomiske barrierer ikke skal hindre barn i deltakelse, sier Borgen.

Hun vokste selv opp i Groruddalen på 60-tallet og kan ikke huske at økonomi var noen begrensning for deltakelse i idretten.

Forskjell å idrettene

Aktivitetsguide Santosh følger nå opp fire barn. To til fotball, en til volleyball og en til dans.

– Jeg beregner åtte-ni uker på hver før de er trygge. Men det er mye lettere hvis foreldrene er med og følger opp. Noen overlater alt til oss, og da blir det tyngre, sier Santosh som også innrømmer at noen idretter er lettere enn andre.

Det har med størrelsene på idrett og antall klubber å gjøre.

Vålerenga er en stor aktør i fotball og ishockey, det er ikke like enkelt hvis en gutt eller jente vil starte med dans eller svømming. Men ambisjonen er å få ttil det også.

– Vi må ha hjelp fra bydelene, det kommunale støtteapparatet er jo på plass, og vet hvilke barn som kan ha ha nytte av dette tilbudet, sier Magne Brekke.

De 50 guidene får en moderat timesbetaling fra idrettskretsen, noen har også meldt seg frivillig til å bli med på dette.

Fakta

** Oslo Idrettskrets har ca. 50 aktivitetsguider fordelt på 12 bydeler: Alna, Stovner, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Vestre Aker, Nordre Aker, Frogner, Østensjø og Søndre Nordstrand. Grorud kommer.

** Guidene er et gratis tilbud for å hjelpe barn og deres familier med å finne veien inn i et idrettslag. Guidene behersker til sammen omlag 25 språk.

** Ordningen retter seg spesielt mot barn og unge med minoritetsbakgrunn, og barn og unge fra lavinntektsfamilier.

** For å få en aktivitetsguide må man fylle ut et søknadsskjema som ligger på Oslo Idrettskrets sin hjemmeside. Alle som søker vil få hjelp av en aktivitetsguide.

** Andre kommuner som har aktivitetsguider er Bodø, Asker, Tromsø, Stavanger og Kristiansand.

