Olympiatoppen stenger treningssenteret igjen

Kanalen skriver at Olympiatoppen igjen blir stengt for Norges beste utøvere.

Det skjer bare dager etter at bydelslegen i Nordre Aker sa ja til en gradvis gjenåpning til et utvalg av de 25 største medaljehåpene til sommer-OL i Tokyo.

Etter dette skal Helsedirektoratet ha kommet på banen.

– Det stemmer. Helsedirektoratet vurderte dette i dag, etter at praksisen først var godkjent av bydelsoverlegen i Bydel Nordre Aker i samråd med smittevernoverlegen i Oslo kommune. Helsedirektoratet kom til en annen konklusjon, og det respekterer vi og innordner oss. Fra i morgen trener ingen på Olympiatoppen, sier kommunikasjonssjef ved Olympiatoppen, Halvor Lea, til TV 2.

Tidligere mandag ba idrettspresident Berit Kjøll styret sitt si nei til å sende norske utøvere til årets sommer-OL i Tokyo hvis ikke lekene blir utsatt. Hun fikk støtte av kulturminister Abid Raja. Den endelige avgjørelsen kommer senere dennne uka.

Det er ventet at IOC om kort tid annonserer at årets leker vil bli flyttet. Canada har allerede bestemt at de ikke vil delta hvis lekene åpnes som planlagr 24. juli.