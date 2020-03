Oliver Solberg måtte bryte Rally Mexico

Sebastien Ogier tok seieren i Rally Mexico. Etter lørdagens fartsprøver avlyste arrangøren resten av arrangementet som følge av koronaviruset.

Ogier tok dermed seieren 27,8 sekunder foran regjerende verdensmester Ott Tänak fra Estland. Tänak nærmet seg mot slutten av dagen, men ikke nok til å vinne.

Finske Teemu Suninen endte som tredjemann, 37,9 sekunder bak Ogier.

– En seier er selvfølgelig en seier, men denne føles annerledes enn alle andre. Respekt for menneskeliv må stå over alt annet, og om vi setter våre tilhengere i fare så er en seier verdiløs, sa Ogier til wrc.com med henvisning til virussituasjonen.

Byttet bilmerke

Franskmannen vant rallyet i Mexico for sjette gang i karrieren. Ogier tok like mange VM-titler på rad inntil Tänak slo ham i fjor. Nå har begge ny arbeidsgiver. Ogier kjører for Toyota, Tänak for Hyundai.

Tänak ledet rallyet inntil han tidlig lørdag kjørte på en stein og skadet hjulopphenget. Han falt til 4.-plass før han kjørte seg opp igjen.

– Det var helt min feil, og uten den tabben lå alt an til seier, sa Tänak, som bare er nummer fem i VM-sammendraget etter at han krasjet i Rally Monte-Carlo og ble uten poeng der. Ogier leder VM foran Elfyn Evans og Thierry Neuville. De tre har hver sin seier så langt i sesongen.

Uheldig Solberg

Oliver Solberg debuterte i Rally Mexico 15 år etter at faren Petter vant løpet. Han måtte bryte etter et uhell allerede på den tredje fartsprøven fredag.

Solberg, som kjører for Sverige, startet i WRC3-klassen og var bestemann utenom toppklassen WRC på de to første fartsprøvene. På den tredje, sagnomsuste El Chocolate, var uhellet ute for 18-åringen.

Han kjørte inn i en stein som slo hull på beskyttelsesplaten og ødela motoren.

– Å måtte bryte løpet så tidlig er utrolig skuffende, sa han.

Veiby på 10.-plass

Bak arrangørenes beslutning om å avlyse søndagens kjøring lå blant annet de stadig mer omfattende reiserestriksjonene i mange land.

– Nå får lagene og mediene sjansen til å vende hjem til sine land før enda flere stenger grensene på grunn av viruset, sa løpsdirektør Patrick Suberville.

Ole Christian Veiby var norsk deltaker i rallyet. Han endte på 10.-plass. Det ga 3.-plass i WRC2-klassen som ble vunnet av svenske Pontus Tidemand. Veiby endte i sin Hyundai 15.32,2 minutter bak Ogier og vel fem minutter bak Tidemand.