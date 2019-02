Ole Gunnar Solskjær: – Fergusons rolle er litt overdrevet

Kristiansunderen har høstet mye ros for å ha gitt United et realt løft etter noen blytynge måneder på tampen av José Mourinho-epoken. Mange har påpekt at stemningen i og rundt klubben nå gir minner tilbake til Fergusons storhetstid.

Skotten ledet Manchester United med enorm suksess mellom 1986 og 2013. Etter at Solskjær steppet inn som vikarmanager like før jul, har Ferguson besøkt Uniteds treningsanlegg på Carrington flere ganger. Men nordmannen insisterer på at 77-åringens innflytelse ikke er så stor som mange kanskje tror.

– Hans rolle er blitt litt overdrevet. Han har vært på treningsfeltet noen ganger, og jeg sørger alltid for å ta turen innom loungen hans etter hver kamp på Old Trafford. Det er fint å kunne ta en prat med ham og vennene hans. Det er bra for meg, og jeg tror det også er bra for ham, sier Solskjær, ifølge Daily Mirror.

Ferguson ble i mai i fjor hasteoperert for hjerneblødning. I september inntok han tribunen på Old Trafford for første gang etter de alvorlige helseproblemene.

– Han har fortsatt et godt øye for spillet. Det er stort å se hvor bra han ser ut etter sykdommen. Jeg kan ikke ringe ham hver dag, og vi snakker ikke sammen hver uke på telefon, men vi treffer hverandre på stadion, forteller Solskjær.

Manchester United er ubeseiret under Solskjær som manager. Før den dramatiske 2-2-kampen mot Burnley i midtuken sto storklubben med åtte strake seirer.

Søndag spiller United en vrien bortekamp mot uforutsigbare Leicester, som onsdag greide 1-1 borte mot ligaleder Liverpool.

(NTB)