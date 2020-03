Av Espen Hartvig, NTB

Også Det internasjonale håndballforbundet (IHF) er satt på harde prøver i det siste. Det skulle spilles seks OL-kvalifiseringer i mars (tre for kvinner) og april (tre for menn). Disse ble så flyttet til juni på grunn av koronavirus-pandemien, men uten eksakt dato.

Nå har IHF «på ubestemt tid» valgt å utsette kval-turneringene. Det kommer fram på forbundets hjemmeside. Norge skulle deltatt i begge, og gutta hadde fordel av hjemmebane (i Trondheim) mot Brasil, Chile og Sør-Korea.

Trolig vil kvalifiseringene gå som oppsatt både når det gjelder lag og spillesteder, men det kan komme til å skje utpå høsten.

Hardere motstand?

Norges damelag skal opp mot Montenegro (vert), Romania og trolig Thailand. Utsettelsen av kvalifiseringen gjør at rumenerne kanskje kan få tilbake tre viktige spillere fra en dopingutelukkelse innen den tid.

Det vil i så fall gjøre oppgaven langt mer vrien for Norge.

IHF kan nå også få et delikat problem i fanget. Vinneren av det siste EM og VM før OL er sikret direkteplass i De olympiske leker. Det framgår av IHFs regelverk.

Men etter at lekene ble forskjøvet til neste år, vil det spilles ytterligere EM (i Danmark og Norge) for kvinner og VM (i Egypt) for menn før OL-start.

Fra tidligere er to lag for begge kjønn klare for OL etter EM- og VM-gull de siste årene.

I utgangspunktet skal det delta tolv lag for begge kjønn i OL-håndballen neste år.