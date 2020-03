OL-sjef smittet, Brasil ber om utsettelse av sommer-OL

Brasils olympiske komité er med sine tyske kolleger og mener at årets OL i Tokyo blir utsatt til 2021.

OL-komiteen i Sør-Amerikas største og mest folkerike land mener at koronapandemiet er så alvorlig at en utsettelse er tvingende nødvendig. De mener at det blir for vanskelig for utøverne å forberede seg maksimalt til mesterskapet.

Brasils OL-komité understreker at de har tillit til at Den internasjonale olympiske komité tar de riktige beslutningene.

Sommer-OL ble arrangert i nettopp Brasil for fire år siden. Rio de Janeiro var vertskap i 2016.

USAs friidrettsforbund vil også at OL utsettes.

- Et OL vil ikke være i våre utøveres beste interesser, heter det i et brev til USAs olympiske komite.

Få forbund har hentet flere olympiske medaljer enn nettopp USAs friidrettsforbund.

Testet positivt

Den japanske OL-toppen og fotballpresidenten Kozo Tashima har fått påvist koronaviruset.

Det skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

Tashima er en av to visepresidenter i Japans olympiske komité. I tillegg er han fotballpresident i landet som inntil videre planlegger å arrangere OL i Tokyo til sommeren, til tross for koronapandemien.

– Frykten for viruset var ikke den samme i starten av mars som det er nå i Europa. Det var fortsatt håndtrykk, klemming og kyss på kinnet, forklarer Tashima i en pressemelding sendt ut av det japanske fotballforbundet.

I samme pressemelding forteller Tashima at han har vært mye ute og reist den siste drøye måneden – både i Belfast i slutten av februar, Amsterdam i starten av mars og en tur til USA.