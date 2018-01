Sport

Se uttaket i bilder nederst i saken.

På en pressekonferanse i Olympiatoppens lokaler i Oslo presenterte toppidrettssjef Tore Øvrebø det såkalte hoveduttaket til Pyeongchang. Der ble langrennstroppen for menn supplert med fire nye utøvere.

Petter Northugs navn var ikke overraskende utelatt. I stedet kan Emil Iversen, Pål Golberg, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal pakke OL-kofferten.

– Det har vært en usikkerhet der (rundt Northug) hele veien, og det har vært mye sykdom. Han har gått få løp, og i de løpene han har gått, så har han ikke gått så fort. Så totalsummen er at han ikke er med i troppen, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– Det er en avklaring rundt dette mellom landslagsledelsen og Petter, føyde han til.

Fra før er Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Finn Hågen Krogh, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby tatt ut.

Dermed består den norske herretroppen til vinterlekene i Sør-Korea av elleve navn.

Sykdom på sykdom

Petter Northug går dermed glipp av muligheten til å delta i karrierens tredje olympiske leker. 32-åringen har en begredelig sesong bak seg og har ikke innfridd Olympiatoppens uttakskrav.

Flere perioder med ubeleilig sykdom har medført at Northug gikk glipp av viktige muligheter til å vise form. Både NM på Gåsbu tidligere denne måneden og sist helgs verdenscuprenn i slovenske Planica gikk fløyten for medaljegrossisten.

Da det ble klart at et influensavirus vil stoppe Northug fra å delta også i Planica, gjorde både hovedpersonen og trener Stig Rune Kveen det klart at man anså OL-toget for å være gått. Landslagssjef Vidar Løfshus valgte samtidig ikke å lukke døren helt.

Gullgrossisten har egentlig aldri hatt sjansen til å kvalifisere seg, mener trener Stig Rune Kveen.

– Petter tar det greit. Det var ikke noe overraskende at han ikke ble tatt ut, er Kveens første reaksjon etter at det siste langrennsuttaket ble presentert onsdag.

– Han har erkjent tidligere at det ikke blir noe OL. Han må være optimalt forberedt om han skal dra til et mesterskap, for da er det ikke annet enn gull som teller. Han ville ikke til OL som en reserve, sier Kveen til NTB.

Han erkjenner at sesongen absolutt ikke har vært optimal for Northug på grunn av mye sykdom. Trolig gikk han også med et virus i kroppen da han testet formen i svenske Piteå kort etter nyttår.

Det er ingen hemmelighet at Northug ble svært skuffet over at han ikke fikk gå i Tour de Ski, som startet i romjula.

– Han er opptatt av at han ikke fikk gjøre det han skulle for å få forberede seg og kvalifisere seg til OL. Men sånn er situasjonen i dag, sier Kveen.

– Det er jo fortsatt igjen en del av sesongen etter OL. Hva skjer videre med Northug i langrennssporet?

– Det er ennå litt for tidlig å si hva som skjer etter OL. Han må først blir 100 prosent frisk. Det er første prioritet, så får vi legge en plan etter hvert.

Medaljegrossist

Northug står med to OL-gull i karrieren. Begge kom i Vancouver i 2010. I samme mesterskap gikk han Norge inn til sølv på stafetten. På sprinten ble det i tillegg bronse.

I Sotsji for fire år siden måtte han nøye seg med bronsemedalje på lagsprinten og stafetten.

Med onsdagens uttak av Emil Iversen, Eirik Brandsdal, Sondre Turvoll Fossli og Pål Golberg er det klart at samtlige utgjør det norske laget på OL-sprinten sammen med storfavoritten Johannes Høsflot Klæbo.

På kvinnesiden var sju norske langrennsløpere tatt ut til OL allerede før onsdagens uttak: Marit Bjørgen, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Kathrine Harsem. I tillegg ble Mari Eide og Kari Øyre Slind tatt ut onsdag.

(NTB)