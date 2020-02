Nyheten ble offentliggjort på VIFs nettsted fredag.

Lars Tjærnås har i drøyt to år vært sjefsspeider i Vålerenga.

– Vi takker Lars for en fremragende innsats knyttet til det å bygge opp speiderapparatet og struktur rundt arbeidet med spillerlogistikk, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen.

Tjærnås har også vært hovedtrener i Vålerenga på slutten av 90-tallet. I 1999 ble han Egil Olsens assistent i Wimbledon da de ble hentet til London-klubben fra Vålerenga.

Jobben til Tjærnås videreføres nå av andre i og rundt støtteapparatet i klubben.

– Scouting blir med andre ord videreført som en viktig del av det å finne de beste unge utfordrerne i Oslo & omegn, både til a-lag og ikke minst til alle lagene i utviklingsavdelingen, sier Jørgen Ingebrigtsen.

Lars Tjærnås har selv skrevet om sin avskjed:

«Da jeg ble ansatt var det med et mandat om å strukturere spillerlogistikk. Drøye to år senere har speidergruppa samlet skrevet 3107 rapporter, og kartlagt langt flere spillere. En stor del av disse er unge lokale spillere. Flere av dem har allerede kommet til oss, enda flere vil gjøre det i framtiden. Det er et arbeid Vålerenga forhåpentlig kan nyte godt av i mange år framover.

Den største delen av æren for det går til et speiderkorps jeg er mektig stolt av å ha vært en del av. Totalt har nesten 30 stykker arbeidet i korte eller lengre perioder, flere av dem hele perioden. Det er folk som har jobbet hardt – og krevd minimalt. En stor takk går til dem alle.»

Vålerenga er nå på årets andre treningsleir i Marbella der de spiller mot Lokomotiv Moskva onsdag under Dag-Eilev Fagermos ledelse.

Seriestart i årets Eliteserie er lørdag 4. april mot Molde på Intility arena.

