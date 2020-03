Også neste Premier League-sesong i fare

Ifølge EFL, som styrer nivå to til fire i engelsk fotball, vil ikke neste sesong kunne starte i begynnelsen av august som vanlig.

– Planen om at årets sesong skal være over i juni og at neste sesong skal starte i august er ønsketenking, sier president Rick Parry i et intervju med BBC.

De engelske seriene har tatt en pause på grunn av koronavirusets spredning. Håpet er at fotballen på De britiske øyene skal kunne starte opp igjen i slutten av april og fortsette ut juni. Hvis så skjer, vil ikke neste sesong bli særlig berørt.

Ifølge blant andre avisen The Telegraph vil derimot ikke seriene kunne starte før 1. juni. Det er et scenario Parry har mer tro på. Det skulle trolig føre til at oppstart for neste sesong må skyves i tid.

– Jeg tror vil får se ettervirkninger av dette i 18 måneder framover, sier han.

Etter planen skal sesongen 2020/21 innledes 8. august, men ifølge Parry er det umulig å si sikkert når neste sesong kan sparkes i gang.

– Vi må være veldig fleksible, sier han