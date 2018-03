Også fotball-VM i fare for Neymar

Sport

Av Egil Sæther

Neymars kamp for å bli klar til VM i Russland blir en kappløp mot klokka. Brasils landslagslege beskriver skaden som mer alvorlig enn hittil rapportert.

Fotball-VM starter 14. juni. Brasils første kamp er Sveits 17. juni.

– Det kan ta fra to og en halv til tre måneder. Det beror på hvordan han kjenner seg etter operasjonen, sier landslagslegen Rodrigo Lasmar, som skal utføre inngrepet i Belo Horizonte.

Det var i søndagens seriekamp for Paris Saint-Germain mot Marseille at 26-åringen var uheldig. Han landet feil og tråkket over. I tillegg til leddbåndsskaden skadet han et mellomfotsbein.

I dagene etter skaden har det kommet mange ulike beskrivelser av skaden. Paris Saint-Germain, som først anslo at Neymar kunne være tilbake på banen neste uke, beskrev det som en brist i et lite mellomfotsbein. Det ble motsagt av Lasmar, som sammenlignet med tærne da han skulle illustrere skadens alvor.

Ordentlig brudd

– Det er ikke bare en brist i et lite bein, det er et ordentlig brudd i et ganske stort bein i mellomfoten, sa han.

Neymar kom torsdag formiddag hjem til Brasil der han skal opereres. Han ble trillet gjennom ankomsthallen i Rio de Janeiro i rullestol.

Operasjonen skal foregå i Belo Horizonte lørdag, oppgir talsmann Vinicius Rodrigues i Brasils fotballforbund.

VM-frykt

Neymar har scoret 28 mål og bidratt med 16 assist for PSG denne sesongen. I Brasil har Neymars skade fått enorm medieoppmerksomhet, og mange frykter at landslaget må greie seg uten ham i VM.

– Vi kan ha tapt VM sist søndag, sa radiokommentator Milton Neves onsdag.

I VM på hjemmebane i 2014 ble Neymar skadd i kvartfinalen. Uten ham tapte Brasil 1-7 for Tyskland i semifinalen i Belo Horizonte og 0-3 for Nederland i bronsekampen i Brasilia. (NTB)