Et perfekt slått frispark fra Aaron Cresswell gikk via pannebrasken til Ogbonna på vei inn i nettet. Midtstopperen fikk stå helt alene ved bakerste stolpe da han styrte inn vinnermålet.

Scoringen kom etter et periode med hardt West Ham-trykk. Gjestene fra London hadde hatt flere solide muligheter etter pause.

Fredagens kamp fikk en dramatisk start. Kun tre minutter var spilt da Leeds ble tildelt straffe etter Lukasz Fabianskis felling av Patrick Bamford.

Fikk nytt forsøk

Fra krittmerket skjøt Mateusz Klich ballen mot venstre hjørne, men Fabianski gikk riktig vei og reddet enkelt. Fortvilelsen som var å lese i Klichs ansikt, skulle raskt bli til et bredt smil.

En videosjekk viste at West Hams keeper sto noen centimeter ut fra målstreken da straffen ble tatt. Dermed fikk Leeds et nytt forsøk, og denne gangen scoret den polske midtbanespilleren sikkert.

Etter 25 minutter var lagene like langt. Tomás Soucek steg til værs og headet et hjørnespark rett på Illan Meslier, men Leeds-keeperen skled i det han skulle redde. Dermed gikk ballen via den unge franskmannen og i mål.

Hjemmetrøbbel

På tampen av oppgjøret fikk vertene igjen merke luftstyrken til West Ham.

Tapet var Leeds' sjette denne sesongen. På hjemmebane har Marcelo Bielsas menn gått fem strake Premier League-kamper uten å vinne. Laget har 14 poeng etter 12 kamper.

West Ham ligger på femteplass med 20 poeng før helgens resterende oppgjør. Tottenham topper tabellen med 24 poeng.

Premier League menn fredag, 12. runde:

Leeds – West Ham 1-2 (1-1)

Mål: 1-0 Mateusz Klich (6), 1-1 Tomás Soucek (25), 1-2 Angelo Ogbonna (80).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Ezgjan Alioski, Leeds, Lukasz Fabianski, Mark Noble, West Ham.

Leeds (4-1-4-1): Illan Meslier – Stuart Dallas, Luke Ayling, Liam Cooper, Ezgjan Alioski (Jamie Shackleton fra 46.) – Kalvin Phillips – Raphinha, Rodrigo, Mateusz Klich, Jack Harrison (Hélder Costa fra 46.) – Patrick Bamford (Tyler Roberts fra 74.).

West Ham (4-2-3-1): Lukasz Fabianski – Vladimír Coufal, Fabián Balbuena, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell – Tomás Soucek, Declan Rice – Jarrod Bowen (Ben Johnson fra 85.), Pablo Fornals (Robert Snodgrass fra 90.), Saïd Benrahma (Mark Noble fra 83.) – Sébastien Haller.

Spilles lørdag: Wolverhampton – Aston Villa, Newcastle – West Bromwich, Manchester U. – Manchester C., Everton – Chelsea.

Spilles søndag: Southampton – Sheffield U., Crystal Palace – Tottenham, Fulham – Liverpool, Arsenal – Burnley, Leicester – Brighton.