VALLE (Dagsavisen): Kampen på Valle handlet jo selvsagt om Herman Stengels retur til klubben han sa nei til. "Stengel er en horesønn", ble det ropt fra tribunen. Fjorårets toppscorer i Vålerenga svarte og satte punktum for det marerittet Vålerenga fryktet. At nettopp han skulle score og vinne. Noen ganger kan manus skrives på forhånd. Tilropene tåler han. Men det er jo ikke vakkert. Også Marcus Pedersen fikk høre uttrykk som ikke står i ordboka. Han gliste av det. Og fikk ekstra energi.

Etter de to første lovende serieseirene, erkjente alle nøkterne personer rundt Vålerenga fakta: Mot Sarpsborg og Strømsgodset får vi svaret på hvor laget står. Svar er avgitt. Vålerenga har langt igjen til å bli noe topplag i Norge. Bekymringen denne lørdagen var ikke tapet i seg sjøl, sånt må man leve med. Nei, det var en større bekymring at laget skapte kun to, kanskje tre målsjanser på hjemmebane.

La oss minne om at Strømsgodset var høstens beste lag i fjor. Selvtilliten bor i laget. De hadde to uavgjorte kamper før denne. Skuffende, men uten tap. Tor Ole Skullerud ble sjakkvinneren på sin første opptreden på Intility Arena. Ja, de var effektive. Fire scoringer på sju sjanser er godt betalt. Og det måtte selvsagt ende med scoring fra Herman Stengel nesten seks minutter på overtid. Noen manus kan nesten skrives på forhånd.

Da vi snakket med Ronny Deila etterpå, var han ikke bare svært skuffet, men oppgitt. Han har selvsagt sett det samme som oss. Hvorfor er det mer energi på Vålerengas treninger enn i kamp? Og det som bekymret han mest er at spillerne ikke tør mer. Da er det nor som sitter i hodet for ferdighetene finnes.

Vålerenga skulle gå i strupen på Strømsgodset, men det klarte de ikke. For Godset ville vise at de også vi styre kamper. Men heller ikke det lyktes så lenge og omgangen skled avgårde uten sjanser, men med mest ballbesittelse for Vålerenga. Uten at framdriften var giftig nok til å skape sjanser foran Godset-keeper Espen Bugge Pettersen.

I et slikt kampbilde har vi sett det før: Motstanderen scorer. Et flott angrep regissert på Godsets venstreside som gjør at Jonathan Parr kan se opp og sikte på en Marcus Pedersen som av uforståelige grunner befinner seg helt alene foran Adam Larsen Kwarasey. Når en slik spiller får så mye tid og rom, blir det mål. Forlengelsen ble at Strømsgodset var nærmere å øke ledelsen. Tokmac Nguen ga Amin Nouri mye hodebry på høyrebacken og Marcus Pedersen skjøt hardere enn sine VIF-kollegaer.

På den andre siden så vi bare tilløp. Det vil si at Chidera Ejuke lyktes med første initiativ før han mislyktes med den neste. Da var det bra at han fikk bare en muighet da ballen kom til ham på overtid før pause. Kveldens fineste VIF-angrep ble regissert av Amin Nouri og Magnus Lekven der sistnevnte la det presise innlegget som til slutt landet i føttene på Ejuka. Da handlet det om å avslutte, ikke å drible. Og avslutningen kom.

Vålerenga hadde reddet seg inn til pause, for så å få seg en midt i trynet rett etter hvilen. Igjen fikk Godset altfor god tid inne i feltet og Tokmac Nguen viste akkurat den roen som kjennetegner gode spillere. I stedet får å skyte med idiotens kraft skjøv han ballen ned i det hjørnet der VIF-keeperen ikke sto. Det er fascinerende hvor enkle scoringer i fotball kan se ut.

For det er jo dette Vålerenga sliter med. De enkle løsningene. Det vil si de som ser enkle ut, men som krever en dose genialitet. Det er mange gode forsvar i Eliteserien. Det er ikke bare Sarpsborg og Strømsgodset som har det. Neste gang er det Start i Kristiansand som skal stoppe VIF.

Etter 1-2 tidlig i 2- omgang lå det i kortene at Vålerenga ville ha mer ball, at Godset ville kontre og utnytte bakrom slik det evige uromomentet Nguen gjorde da han skaffet laget straffespark. En type straffespark som man kan dømme på, eller la være. Tommy Skjerven dømte og ga Adam Larsen Kwarasey gult kort. Noen kunne også gitt rødt. Etter dette headet Sam Johnson over før Marcus Pedersen takket for seg ved å dundre ballen opp på VIF-tribunen i fri posisjon. Han kunne satt 4-1, men sendte i stedet en vennlig hilsen til Klanen. De tok i mot den med måtelig høflighet. Det vil si, obskøniteter som Pedersen lo av.

VIF stilte med forventet lag, men før timen var spilt ble Simen Juklerød og Magnus Lekven byttet ut med Bård Finne og Ernest Agyiri. Sistnevnte er utpekt som Vålerengas største potensial, på utlån fra Manchester City. Han fikk ikke preget omgangen. Også han har langt fram. Også Felipe Carvalho fikk sin debut da Jonatan Tollås Nation måtte ut. Uruguayaneren har muskler i alle ledd. Det var om ikke annet viktig å få ham i gang.

Spørsmålet er hvor veien går videre for team Deila. Hviken ellever skal han satse på? Ja, laget er tilbake på scratch. Med god vei mot den 7-8. plassen ingen ønsker de skal lande på. Men nå handler det om å bygge selvtillit igjen og ikke glemme de egenskapene man vitterlig har. To tap er ingen katastrofe, det er bare en ny nedtur som rammer den interessen og det grepet om Oslo-publikum Vålerenga kjemper for hver dag. For dette er en ubønnhørlig resultatindustri. Med eller uten skjellsord fra tribunen.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Strømsgodset 1-4 (1-1)

Intility arena: 9304 tilskuere.

Mål: 0-1 Marcus Pedersen (26), 1-1 Chidera Ejuke (45), 1-2 Tokmac Nguen (48), 1-3 Pedersen (65), 1-4 Herman Stengel (90).

Dommer: Tommy Skjerven, Kaupanger.

Gult kort: Ivan Näsberg, Adam Larsen Kwarasey, Vålerenga.

Lagene:

Vålerenga (4-3-3): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation (Felipe Carvalho fra 77.), Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Magnus Lekven (Ernest Agyiri fra 57.), Daniel Fredheim Holm, Samuel Kari Fridjonsson – Simen Juklerød (Bård Finne fra 57.), Sam Johnson, Chidera Ejuke.

Strømsgodset (4-2-3-1): Espen Bugge Pettersen – Lars Vilsvik, Jakob Glesnes, Marius Høibråten, Jonathan Parr (Mounir Hamoud fra 88.) – Henning Hauger, Herman Stengel – Kristoffer Tokstad (Bassel Jradi fra 76.), Eirik Ulland Andersen, Tokmac Nguen – Marcus Pedersen (Mustafa Abdellaoue fra 84.).