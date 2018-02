Sport

KOMMENTAR

PYEONGCHANG: Når man er en del av verdens beste langrennslandslag, har man ikke klippekort på noe lag. De fleste forventet at tre av de fire løperne som sikret VM-gull i Lahti i fjor, nå var ute av laget. Slik gikk det ikke. Didrik Tønseth går første etappen i stedet for Hans Christer Holund. Uttaket er ikke en skandale, men en gambling på linje med lørdagens uttak av Astrid Uhrenholdt Jacosen. Kan det bli like dramatisk?

Vi tror ikke det. Vi tror landslagssjef Tor Arne Hetland er trygg på at Didrik Tønseth leverer. Han har vært med to på VM-stafetter tidligere med suksess og han slo Holund på 15km i siste verdenscuprenn før OL (prøve-VM i Seefeld). Men i selve OL har Holund vært Norges nest største positive overraskelse bak klubbkamerat Simen Hegstad Krüger. Holund tok bronse på 30km og var elleve sekunder fra samme medalje på 15km. Men det var altså ikke nok.

Hetland gikk for magefølelsen. Når alt annet ellers er jevnt, må den faktoren telle. Men all logikk hadde gitt Hans Christer Holund plassen på dette laget. For det som svir ekstra er at han ikke bare mister sjansen til å gå, han mister muligheten til en rimelig sikker medalje også. Tor Arne Hetland har truffet med laguttakene til nå og er tett på løperne. Han må også vurdere hvor mye intern støy et omstridt uttak skaper. Eller er det lojal harmoni uansett?

Det store spørsmålet er om klubbkamerat Simen Hegstad Krüger er like irritert som Holund. Akkurat som på jentesida skal det være en sterk lojalitetsfølelse internt. Som plaster på såret fikk Holund allerede nå klarsignal til femmila. Men det er egentlig irrelevant. Det er nesten en ukes opphold mellom de to løpene.

Når vi ser på startlistene bør ikke dette være verre enn at Tønseth minst henger med. Sverige stiiller med Jens Burman på startetappen, Finland med Ristomatti Hakola. Disse skal Tønseth kunne gå i fra. Det russiske laget er spennende utfordrere til tittelen med Andrej Larkov på åpningsetappen.

Didrik Tønseth ble satt tilbake av en ulykke på rulleski i høst, siden har han gradvis kjempet seg tilbake. Han har gått et testløp i OL mot Niklas Dyrhaug og Tor Arne Hetland må ha blitt beroliget av det han så. Hetland var svært offensiv i høst og erklærte Finn Hågen Krogh som sikker ankermann. Slik ble det ikke. Det er Johannes Høsflot Klæbo som skal slite med nattesøvnen i natt. Der møter han blant andre Calle Halfvarsson og Denis Spitsov. Vi tror det norske laget klarer dette, også med Tønseth på laget. Men hvorfor en slik gambling?

Her er søndagens lagoppstilling. Stafetten starter klokka 07.00 norsk tid søndag.