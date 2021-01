Offensiv Ruud før ny sesong

– Jeg har tapt min første kamp to år på rad nå. Så målet blir å ta seg videre til 2. runde, sier Ruud når NTB møter ham til prat i Oslo Tennisarena midt i den verste julestria.

I debuten i 2017 røk han i siste kvalifiseringsrunde, før han tok seg til 2. runde i 2018. Derifra har det gått tyngre. Han røk allerede i første kvalifiseringskamp i 2019, før han som forhåndskvalifiserte røk rett ut i åpningsrunden året etter.

– Nå blir jeg seedet, noe jeg følte jeg fikk utnyttet godt i US Open og Roland-Garros. Da holdt jeg seedingen min til 3. runde. Så et mål er å gå til tredje runde, og så får man håpe det er mulig å gå enda lengre, sier Ruud.

Når han 4. runde, tangerer han far Christians beste resultat både i Australian Open (fra 1997) og i en Grand Slam-turnering.

– Målet er vel alltid å vinne, så da er vel turneringsmålet i teorien å komme seg lengst mulig?

– Det er jo det, men møter man Novak Djokovic eller Dominic Thiem er sjansene mindre, sier Ruud, som er klar på at nettopp Djokovic er den klare favoritten til å ta sin niende seier «down under».

Hjemmejul

Før avgjørelsen om at Australian Open ble utsatt i tre uker forberedte Ruud seg på å reise til Melbourne allerede før julefeiringen. Det måtte de nemlig ha gjort for å rekke å gjennomføre 14 dagers karantene før oppkjøringsturneringene.

I stedet blir det en uvanlig lang oppkjøring hjemme i Norge.

– Vanligvis drar man i romjulen, men nå blir det litt utsatt, så da får man noen flere uker til å glede seg, trene og spisse formen, sier Ruud.

Far Christian sier at de gjerne skulle reist til Mallorca for å trene, men at karantene ved hjemkomst til Norge har satt en stopper for det. Sønnen Casper er likevel fornøyd med treningsforholdene.

– Jeg får trent vanlig. De har åpnet for landslaget, og jeg får trent fysisk på Olympiatoppen. Det er som vanlige treningsuker nå, sier han.

Christian legger til at det kan bli en tur til Mallorca før de reiser til Australia. Da vil de sette seg på flyet til øya 2. eller 3. januar.

Oppkjøring

Før Australian Open settes i gang 8. februar skal det gjennomføres tre turneringer i Melbourne: Lagturneringen ATP Cup, der Norge trolig ikke stiller, og to ATP 250-turneringer.

– Man har alltid som mål å gjøre det så bra som mulig, men jeg vil tro det blir bra nivå på de to 250-turneringene siden det er de mulighetene som er før Australian Open. Det blir nok en av de tøffeste 250-turneringene, fastslår Casper.

Ruud vil uansett reise til Australia med en god høst i bagasjen. Blant annet ble det tredje runde i både US Open og Roland-Garros, finale i ATP 250-turneringen i Chile og semifinaler i ATP 500-turneringen i Hamburg og i ATP 1000-turneringen, det høyeste nivået under Grand Slam, i Roma, der han ble slått ut av Djokovic.

Selv om grus er Ruuds favorittunderlag er han klar på at det ikke skal forhindre ham fra å gjøre det bra også på hardcourt, som det spilles på i Australia.

– Grusspesialist Nadal har vunnet Wimbledon to ganger. Det er det lengste du kommer fra grus, sier han, og legger til at ulike hardcourtbaner også kan være ulike.

– De legger underlag nytt til turneringer. Malingen de bruker har sandkorn i seg, og mengden sand avgjør hvor mye friksjon det blir i dekket, sier Ruud.

Håper på nye triumfer

Etter Australian Open kan det bli ATP 500-turnering i enten Dubai eller Mexico eller Miami Masters (ATP 1000) i mars for Ruud. Fra midten av april rettes fokuset mot grussesongen, med Roland-Garros fra slutten av mai.

– Jeg har vært to ganger i tredje runde. I år følte jeg at jeg var i god form, men møtte på Thiem i tredje runde. Han er en av de beste grusspillerne. Så 4. runde blir målet til sommeren, sier Ruud.

– Hva blir målene utenom Grand Slam-turneringen?

– Man tar alle semifinaler og finaler man får. En ny semifinale i ATP 1000 hadde ikke gjort noe, men jeg vil også prøve å vinne en ny turnering, uavhengig av om det er 250 eller 500 eller 1000, sier han.

Hans første og foreløpig eneste seier kom i Argentina Open i februar.

