Ødegaard skal være på vei til Real Madrid

Mundo Deportivo fronter på forsiden i sin baskiske utgave nyheten om at Real-trener Zinédine Zidane vil bryte den muntlige låneavtalen med Real Sociedad.

Utviklingen betegnes som en U-sving på 180 grader fra Zidane av El Diario Vasco. Stjernetreneren skal inntil for få dager siden ikke ha hatt Ødegaard i tankene med tanke på 2020-21-sesongen.

Spanias mest leste avis Marca melder det samme i sin tirsdagsutgave. Nå er det sannsynlig at Ødegaard ikke vender tilbake til Real Sociedad for starten av sesongoppkjøringen fredag.

Ifølge Marca blir Ødegaards framtid definitivt spikret med det aller første.

I fjor sommer ble klubbene enige om en låneovergang for Ødegaard. Da var det en forståelse av at 21-åringen skulle være to år i San Sebastian. Dette har han ganske lenge ønsket selv også.

På god fot

Etter at Real Madrid ble slått ut av Champions League nylig, skal klubbtoppene ha kommet til at det skal tas grep rundt spillerstallen og gjøres en foryngelse.

I spansk fotball er det ikke tillatt å gjøre låneavtaler over to sesonger, og Real Madrid ønsker å utnytte det ved å hente Ødegaard tilbake tidligere enn de hadde tenkt til for drøyt ett år siden, skriver TV 2.

Drammens Tidende som har dekket tett Ødegaard i mange år, henviser til en «sentral kilde» i Real Sociedad og at denne sier at «samtalene rundt en ny låneavtale er over».

Det vil ifølge spanske medier koste Real Madrid cirka 25 millioner kroner å hente Ødegaard til Madrid. Real Madrid og Real Sociedad har et godt forhold på presidentnivå, og det er ventet at Ødegaard-saken uansett blir løst uten dårlig stemning klubbene imellom.