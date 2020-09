Av Stian Grythaugen

Ødegaard fikk litt overraskende tillit fra start av trener Zidane på sin gamle hjemmearena i San Sebastian søndag. Ingen av de store spanske avisene forventet at nordmannen kom til å få den muligheten.

I en stjernetung startoppstilling dukket imidlertid nordmannens navn opp en times tid før avspark.

Ødegaard hadde stor suksess som Real Sociedad-spiller sist sesong, og søndag var han tilbake på sin gamle hjemmebane Anoeta. På turen tilbake til Madrid hadde 21-åringen og lagkameratene kun ett poeng.

– Jeg følte meg bra, men selvfølgelig mangler seieren, sa en kortfattet Ødegaard i et intervju vist på Strive etter kampen.

Han la ikke skjul på at det var følelsesladd å være tilbake i San Sebastian.

– Dette var en spesiell kamp for meg. Jeg møtte gode venner, sa drammenseren.

Real Sociedad-spiller Mikel Oyarzabal sendte en hilsen til nordmannen etter kampslutt.

– Martin vet at han er elsket her, men i dag ønsket vi ikke at han skulle gjøre det altfor bra. Med tiden vil han vise sine kvaliteter i Real Madrid, sa han.

Sjansefattig

Det ble ingen scoringer i San Sebastian, men fritt for store sjanser var det ikke.

Real Madrid styrte kampen fra start, men første omgangs beste mulighet fikk Sociedad-spiss Alexander Isak på tampen. Fra god posisjon forsøkte svensken å skru ballen rundt Real-keeper Thibaut Courtois, men sisteskansen avverget på strålende vis. Avslutning nummer to gikk like utenfor stolpen.

Rett utenfor gikk også ballen da samme Isak fikk en ny mulighet tidlig i annen omgang. Ved begge anledninger kunne spissen fort sendt hjemmelaget i ledelsen.

Martin Ødegaard og Real Madrid kom ikke til veldig mange store sjanser i løpet av 90 minutter på Anoeta, men Karim Benzema var nær uttelling da han rundet keeper mot slutten av første omgang. Vinkelen ble imidlertid for spiss, og avslutningen traff ikke mål.

Martin Ødegaard ble tatt av banen etter 69 minutter spill. Det samme ble midtbanekollega Luka Modric. Nordmannen er lansert som kandidat til å overta den aldrende kroatens rolle i Real Madrid etter inneværende sesong.

Silva-debut

David Silva ble hentet inn som erstatter for Ødegaard i Sociedad i sommer og har tatt over nordmannens draktnummer 21 i den hvite og blå drakten. Den rutinerte spanjolen, som har vært ute med covid-19, startet på benken.

Etter en drøy time fikk han imidlertid sin Sociedad-debut etter overgangen fra Manchester City.

Real Madrid ble ligamestere i Spania forrige sesong. Nå skal Ødegaard og resten av Zidanes mannskap forsøke å forsvare tittelen.

Neste oppgave er Real Betis på bortebane kommende lørdag.

Spansk La Liga 1. divisjon menn søndag, 2. runde:

Real Sociedad – Real Madrid 0-0 (0-0)

Martin Ødegaard spilte 69 minutter for Real Madrid.

Huesca – Cádiz 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Álvaro Negredo (11), 0-2 Jorge Pombo (83).

Granada – Alavés 2-1 (1-1)

Mål: 1-0 Roberto Soldado (7), 1-1 Joselu (22), 2-1 Darwin Machís (79).

Betis – Valladolid 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Nabil Fekir (str. 10), 2-0 William Carvalho (18).