Martin Ødegaard misliker at VG har gjengitt avsløringene fra «Football Leaks» om at faren hans, Hans-Erik, tjente 28 milloner kroner på å være barnefotballtrener i Real Madrid. Jobben var koblet til sønnens oppsiktsvekkende overgang fra Strømsgodset til Real Madrid i 2015. I kjølvannet av det har klubben han nå er utlånt til, Real Sociedad, bestemt at Martin skal snakke minst mulig med mediene.

Martin selv bedyrer at han ikke boikotter noen og at han stiller opp for rettighetshavere og forpliktede intervjuer når han er på landslagssamlinger. Slik glir han inn i et kjent mønster for mange utenlandsproffer. Å få tilgang til spillere i Premier League er nærmest umulig om du ikke sitter på en rettighet. Slik er internasjonal fotball blitt.

Hans Erik Ødegaard har ikke gjort noe galt. Men avtaleforholdet hans til Real Madrid har stor offentlig interesse. Hvorfor? Fordi det viser hvilken spinnvill verden denne industrien er. Fotballen er global og kjenner ingen grenser. Men moralske grenser sprenges hver dag.

Hovedregelen i de fleste klubber er lukkethet om egen virksomhet. Hemmelighold om økonomiske avtaler og bindinger. Av konkurransehensyn, sies det. Martin Ødegaard er et unikt produkt av norsk barneidrett på sitt beste. Samhold med kameratene i hele barndommen, utvikling av egne ferdigheter utenom organiserte treninger, drevet av egen vilje og en fotballinteressert familie. Vi har en klar parallell hos familien Stolsmo Hegerberg.

Steget ut i den store verden fører en også inn i en annen virkelighet. Den kan være ubehagelig. Det strider antagelig i mot familien Ødegaards moralske kompass at det skal være mulig å inngå slike avtaler som det var mulig å gjøre med Real Madrid. Men hva er problemet med å være åpen om det?

Hele fotballindustrien krever kritiske spørsmål. Da må andre enn rettighetshavere få stille dem.