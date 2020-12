Ødegaard ikke i Real-troppen til skjebnekamp

Ødegaards navn er ikke i Reals tropp på 21 spillere. Det var som ventet siden den spanske avisen AS mandag meldte at nordmannen trøbler med en muskelskade i venstrebeinet.

Klubben selv meldte samme dag at Ødegaard trente innendørs og ikke med resten av laget.

Tirsdag la Real Madrid ut en 45 minutter lang video fra lagets trening. Der var ikke Ødegaard å se blant spillerne som var delt i to grupper med firkantspill.

Drammenseren har vært delaktig i åtte av Real Madrids 16 kamper denne sesongen. På 362 minutter har han til gode å notere seg for en målgivende pasning eller scoring.

Ramos tilbake

Kaptein og midtstopper Sergio Ramos er tilbake i troppen for Madrid-klubben sammen med Dani Carvajal. De deltok begge på trening tirsdag. Det samme gjorde angriper Luka Jovic, men han kom ikke med i Zinédine Zidanes uttak.

Federico Valverde, Mariano Díaz og Eden Hazard er alle ute.

Real Madrid går videre i mesterligaen med seier. Ødegaard og lagkameratene blir gruppevinnere dersom Sjakhtar Donetsk samtidig ikke slår Inter. En uavgjort vil kun være nok til avansement hvis Inter slår det ukrainske laget, mens tap onsdag vil sende Reals stjernegalleri ut av turneringen.

Viktig uke

Exit før utslagsrundene vil være et hardt slag for den spanske giganten. På tirsdagens pressekonferanse fikk trener Zidane spørsmål om han kunne komme til å trekke seg dersom onsdagen ender i nedtur.

– Nei, det tenker jeg ikke på. Jeg vil bare levere en god kamp sammen med spillerne i morgen. Helt ærlig har jeg ikke fokus på det, svarte fotballegenden.

Han la videre til at klubben og spillerne er godt vant med å spille avgjørende kamper. Presset lar seg håndtere.

Real Madrid er inne i en uhyre viktig uke. Lørdag er det byderby mot Atlético Madrid i La Liga. Flere medier melder om at også den kampen kan komme for tidlig for Ødegaard.