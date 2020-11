Ødegaard bidro til Real-seier i mesterligadebuten

Eden Hazard (straffe) og innbytter Rodrygo (via Achraf Hakimi) scoret for Real Madrid, som er poenget bak gruppas lederlag. Borussia Mönchengladbach knuste Sjakhtar Donetsk tidligere tirsdag.

Det var spilt bare fem minutter på San Siro da Ødegaard spilte fram Nacho med en følsom pasning. Midtstopperen la an til skudd da han ble løpt ned bakfra av Nicolo Barella, og dommer Anthony Taylor ga Real Madrid straffespark.

Eden Hazard gikk fram og scoret sitt første mesterligamål for Real Madrid.

Gjestene dominerte den første omgangen og kunne ha scoret flere ganger. Lucas Vazquez hadde et skudd i stolpen før Arturo Vidal med dårlig oppførsel gjorde oppgaven enda vanskeligere for Inter.

Chileneren mente han ble snytt for straffespark da han raidet i feltet og Raphael Varane trolig var borti foten hans. Vidal gikk i bakken på teatralsk vis, og Taylor vinket avvergende. Det gjorde Vidal så rasende at han i løpet av noen sekunder kjeftet på seg to gule kort og ble utvist.

Tross at laget var i undertall spilte Inter seg opp etter pause og la press på gjestene. Etter en snau time gjorde Zinedine Zidane to bytter. Casemiro kom inn for Ødegaard og Rodrygo for Mariano Diaz. Sekunder senere fikk han full uttelling da Toni Kroos satte opp Lucas Vazquez, som fant Rodrygo med et perfekt innlegg. Akkurat som i hjemmekampen mot Inter scoret brasilianeren som innbytter.

I alle fire mesterligakamper i høst har Zidanes innbyttere enten scoret eller lagt opp til mål.

Knust igjen

Borussia Mönchengladbach skulle gjerne møte Sjakhtar Donetsk i mesterligaen hver uke. Laget styrer mot cupspillet etter onsdagens 4-0-seier.

Tre uker etter 6-0-seieren i Ukraina delte den tyske klubben ut mer juling. Etter å ha innledet med 2-2 både mot Inter og Real Madrid er laget fortsatt ubeseiret i høstens gruppespill. Gladbach tok sin andre hjemmeseier i mesterligaen fem år etter den første.

– Det var på tide. Å delta i denne turneringen er ikke noe vi tar for gitt. Det er spesielt, men vi har gjort oss fortjent til det, sa Stindl.

Hjemmelaget gikk ut med høyt press og ga gjestene problemer umiddelbart, men det var Sjakhtars velkjente problemer på defensiv dødball som skulle avgjøre kampen. Et straffespark, et hjørnespark og et frispark ga 3-0 før pause.

Et frispark fra siden som gikk rett i mål fastsatte resultatet.

Dødballmoro

Etter et drøyt kvarter inviterte Marcus Thuram til veggspill med kaptein Lars Stindl og fikk en perfekt pasning i retur. Han stormet inn i feltet og ble ulovlig hindret av Sergej Krivtsov. Dommeren dømte straffe, og Stindl sendte keeper Andrej Pjatov til det ene hjørnet og ballen i det andre.

Breel Embolo skjøt i stolpen noen minutter senere, men det var et hjørnespark som skulle punktere kampen i det 34. minutt. Stindls serve fra høyre var perfekt. Nico Elvedi løp mot nærmeste stolpe og fikk liten motstand da han gikk opp og stanget ballen i mål.

På overtid i omgangen var det Embolos tur til å score. Wendt slo et frispark inn i feltet. Valerij Bondar klarerte svakt med hodet, og fra kort hold scoret sveitseren med et akrobatisk brassespark.

2. omgang ble et antiklimaks, men Wendt kunne juble for scoring da hans frisparkinnlegg fra høyre gikk rett i mål i det 77. minutt. Flere spillere prøvde å nå ballen uten å greie det, og Pjatov ble lurt.

