Oddsbombe i nord da Narvik slo Storhamar

Av Mathias Eftedal

Med sju seiere på rad og soleklar ledelse på toppen av eliteserien trodde de fleste at Oilers skulle ha full kontroll mot bunnlaget Narvik, men det endte med tap 0-2 etter å ha sluppet inn ett av målene i overtall.

Samuel Åström fikk muligheten på kontring for Narvik da Oilers presset på for ledermålet i overtallsspill midt i andre periode. Åström klarte å snike inn ledermålet fra meget spiss vinkel via målvakt Henrik Holm.

Oilers fikk flere sjanser i overtallsspill, men maktet ikke å score. Da keeperen ble tatt av banen for å jakte utligning i siste minutt, scoret Narvik igjen og vant 2-0. Dette var Stavanger-lagets tredje tap for sesongen. De leder likevel ligaen overlegent.

For Narvik ble det en viktig seier som gir fortsatt pusterom ned til nedrykk.

Booth herjer for Manglerud

Manglerud Star fikk seg en opptur med 4-1 seier borte mot Sparta Sarpsborg, men klarte altså ikke å knappe innpå Narvik. Manglerud ligger fortsatt sju poeng unna trygg plass, men har begynt å hevde seg etter å ha fått inn den tidligere NHL-proffen David Booth. Han scoret to mål lørdag.

Bak dem ligger Grüner helt fortapt på bunnen av tabellen etter et 2-7 tap mot Stjernen. Grüner har bare vunnet tre av de 26 kampene de har spilt i debutsesongen i eliteserien.

Lillehammer lå under nesten hele kampen borte mot Asker, men vant 6-4 etter tre sene mål i tredje periode.

Allerede etter ti minutter tok Frisk Asker ledelsen. Det holdt til det gjensto cirka fem minutter Da scoret Lillehammer tre mål på fem minutter og reiser ifra Frisk på tabellen.

Vålerengas kamp mot Storhamar i Gjøvik fjellhall pågår.

Eliteserien menn lørdag:

Frisk-Asker – Lillehammer 4-6 (3-1, 1-1, 0-4)

1. periode: 1-0 (9.05) Victor Björkung (Mikkel Christiansen, Erik Jensen), 2-0 (12.39) Jensen (Christian Kåsastul, Nicolay Andresen), 2-1 (13.40) Nick Dineen (Håkon Stormli), 3-1 (15.38) Anders Bastiansen (Björkung, Marcus Oskarsson).

2. periode: 3-2 (34.54) Stephan Vigier (Dineen, Brendan Ellis), 4-2 (39.19) Bastiansen (Björkung, Oskarsson).

3. periode: 4-3 (43.16) Martin Gran (Adrian Saxrud Danielsen), 4-4 (54.48) Brendan Harms (Ellis, Vigier), 4-5 (55.54) Harms (straffe), 4-6 (59.48) Dineen (Harms, Vigier).

Utvisninger: Frisk-Asker 10 x 2 min., Lillehammer 12 x 2 min.

Narvik – Stavanger 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)

2. periode: 1-0 (27.33) Samuel Åström.

3. periode: 2-0 (59.30) Marcus Nordlund (Wade Murphy).

Utvisninger: Narvik 5 x 2 min., Stavanger 10 x 2 min.

Sparta – Manglerud Star 1-4 (1-0, 0-2, 0-2)

1. periode: 1-0 (10.02) Henrik Knold (Sondre Andreas Ahlsen).

2. periode: 1-1 (21.30) David Jonathan Booth (Craig Joseph Puffer, Mathias Trygg), 1-2 (34.20) Puffer (Corey Elkins).

3. periode: 1-3 (42.35) Elkins (Trygg, Anthony Michael Bretzman), 1-4 (57.16) Booth (Bretzman, Trygg).

Utvisninger: Sparta 10 x 2 min., Manglerud Star 9 x 2 min.

Stjernen – Grüner 6-2 (0-0, 1-1, 5-1)

2. periode: 1-0 (30.03) Andreas Heier (Jonas Medby, Andrew O'Brien), 1-1 (33.45) Trym Auren (Krister Evensen, Mads Lund).

3. periode: 2-1 (42.06) Braden Christoffer (Daniel Ciampini, Sander Rønnild), 3-1 (44.13) Medby (O'Brien, Sam Coatta), 4-1 (46.25) Henrik Medhus (Mikael Mikalsen, Emil August Krabberød Buskoven), 5-1 (49.21) Buskoven (Mikalsen, Maksims Ponomarenko), 6-1 (53.07) Kyle James Farrell (O'Brien, Christoffer), 6-2 (53.41) Robin Olsen-Syversen (Marius Carho Hansen, Jesper Öhrvall).

Utvisninger: Stjernen 5 x 2 min., Grüner 3 x 2 min.

Senere kampstart: Vålerenga - Storhamar.