Nytt TV-spill skaper kok: «Det må være en ære for Messi å få dele coveret med Uniteds McTominay»

Det er ikke mange fotballspillere forunt å fronte et TV-spill som FIFA eller Pro Evolution Soccer. Som regel er det superstjerner som Ronaldo og Rooney som har vært stjernene på omslaget. Eller Messi og Neymar.

Det nye Pro Evolution Soccer kommer ut til høsten. Som vanlig er det spillere på omslaget. Og denne gangen er det selveste Messi som fronter det populære spillet. Men han gjør det ikke alene. Neida. På omslaget finner vi også bilder av tidligere Arsenal-spiller, nå i Bayern München, Serge Gnabry, Juventus' Mirale Pjanic og skotske Scott McTominay.

Hvem? McTominay? Ja, skotten fra Manchester United fronter Pro Evolution Soccer 2020. Han spiller ikke engang fast på laget.

Les også: Supercomputer har talt: Slik ender Premier League og det er ikke godt nytt for Solskjær og United

Manchester United signerte en lisensavtale med spillgiganten Konami om å tillate bruk av klubben i spillet.

Flere av stjernene i klubben som Victor Lindelof, Jesse Lingard, Marcus Rashford og superstjernen Paul Pogba er valgt ut til å promotere spillet. Men det ble altså Scott McTominay som ble valgt ut til coveret og ikke Pogba for eksempel.



Foto: Konami

Scott McTominay er en engelskfødt skotsk fotballspiller som spiller for selveste Manchester United. Han er en god spiller bevares. Men er kanskje ikke helt i samme liga som, vel Messi?

Og nettopp dette har fått nettet til å koke og vittige sjeler på Twitter har hatt vitsebonanza i et par dager nå.

Flere var overrasket og en fan vitset om at «Det må være en ære for Messi å få dele coveret med Uniteds McTominay».

Lionel Messi feeling blessed to be on the same PES 2020 cover as the absolute baller Scott McTominay