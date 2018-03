Nytt tap for Zuccarello og Rangers

Sport

Av NTB

Etter tre borteseiere på rad i Canada, snudde dermed lykken da Rangers vendte hjem til Madison Square Garden. Det hjalp ikke at motstanderen også denne gangen var et canadisk lag. Winnipeg Jets ble for sterke for vertene på Manhattan.

Winnipegs Patrik Laine var den som hadde størst grunn til smile da kampen var over. Med én scoring i hvert periode, ble det hat-trick på finnen, som egenhendig sto for alle kampens mål.

Det siste satte Jets-spilleren i tomt mål i sluttsekundene.

Mats Zuccarello fikk 18 minutter på isen denne gangen. I løpet av den tiden hadde han to skudd på mål, men altså uten uttelling.

– Jeg skulle ha scoret. Vi hadde hatt en mulighet hvis jeg hadde scoret, men jeg gjorde ikke det. Jeg vet at jeg ikke er en bra målscorer, men sånne sjanser skal gå inn. Det er tøft, sa Zuccarello til VG etter kampslutt.

Nordmannen, som fortsatt er i Rangers etter at overgangsvinduet i NHL nylig ble lukket, erkjenner at han ikke har prestert på stabilt høyt nivå denne sesongen.

– Det har vært litt utenomsportslige ting rundt laget, med alt det som har skjedd. Det har gitt litt dårlig energi som har ødelagt noe. Så dette er ikke min beste sesong, selv om den er helt ok. Jeg har vært litt for ujevn.

Den finske matchvinneren Patrik Lane er NHLs nest mestscorende spiller denne sesongen. 38 fulltreffere har det blitt. Kun veteranen Alex Ovetsjkin har flere med sine 40.

– Når du lar en av de beste skytterne avslutte uten press, lar du ham plukke deg fra hverandre litt, sa Rangers-målvakt Henrik Lundqvist etter kampen. (NTB)

National Hockey League (NHL) tirsdag, grunnserien:

Boston Bruins – Detroit Red Wings 6-5 e.f., Columbus Blue Jackets – Vegas Golden Knights 4-1, New Jersey Devils – Montreal Canadiens 6-4, New York Rangers – Winnipeg Jets 3-0, Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 5-4 e.f., Minnesota Wild – Carolina Hurricanes 6-2, Nashville Predators – Dallas Stars 2-0, Chicago Blackhawks – Colorado Avalanche 2-1 e.f., Anaheim Ducks – Washington Capitals 4-0.