Nye utsettelser i ishockey etter ny koronasmitte

Av Stian Grythaugen og Stian Johnsen

Det betyr at spillere tilknyttet tre eliteserieklubber inntil videre er satt i karantene. Både Storhamar og Stjernen opplyser at A-laget er i karantene, og det samme gjelder for de Sparta-spillerne som ikke har hatt koronasykdom tidligere.

Storhamar møtte Sparta i helgen og opplyser at deres spillere tidligst blir spilleklare etter 12. januar.

– Stjernen informerer med dette om at en A-lagspiller har testet positivt for covid-19 på en hurtigtest. Det er beheftet en usikkerhet med hurtigtesten, og klubben avventer endelig testresultat innen kort tid, heter det i en pressemelding fra Stjernen.

– Andre spillere har symptomer, men prøvesvar foreligger ennå ikke, skriver klubben videre.

Fortløpende tester

Både Stjernen og Sparta er oppsatt med bortekamper i eliteserien tirsdag. De skulle ha møtt henholdsvis Frisk Asker og Grüner.

Storhamar melder på sine nettsider at klubbens neste tre kamper må utsettes.

– Våre spillerne blir fortløpende testet og kontinuerlig fulgt opp av vårt medisinske team. Klubben er i nær dialog med kommuneoverlegen og følger anbefalte retningslinjer, skriver hedmarksklubben.

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund opplyser til NTB at det arbeides med å kartlegge konsekvenser, blant annet i form av hvilke kamper som rammes av smittetilfellene og karantenen som nå pålegges mange spillere.

– Vi jobber med det. Det er litt uoversiktlig akkurat nå, sier han.

Krevende situasjon

Utfordringen blir å finne plass til de mange utsatte kampene senere i sesongen.

– På kort sikt kompliserer ikke dette ting mer enn at det blir et opphold for en del. Vi har fortsatt mulighet for å hente inn en del kamper senere i sesongen, men samtidig begynner det å bli veldig trangt med tid i ishallene utover våren, sier Eide til NTB.

– Det er krevende når det blir utsatte kamper. Nå er vi inne i et intensivt kampprogram. Med ti dager i karantene sier det seg selv at det ryker mange kamper, tilføyer han.

I november hadde Sparta hele 17 smittetilfeller i spillerstall og støtteapparat. Nå er klubben rammet igjen, og det samme er trolig lokalrival Stjernen.