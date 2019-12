Både Arteta og Ancelotti, som får trenerdebutene for sine nye lag 2. juledag, måtte overvære lørdagens kamp på tribunen. Arteta ble ansatt som Arsenal-trener tidligere i uken, og en time før kampstart offentliggjorde Everton nyheten om at Carlo Ancelotti er klubbens nye hovedtrener.

Det var ikke et fyrverkeri av en fotballkamp de nye trenerne ble servert i en første omgang uten et eneste skudd på mål. Det nærmeste begge lag kom, var skudd som strøk utsiden av nettveggen fra Gylfi Sigurdsson på frispark og avslutningen til Gabriel Martinelli etter en Arsenal-kontring på tampen av omgangen.

Da Arsenal endelig fikk et skudd på mål helt i starten av andre omgang, var det mye farligere. En corner ble stusset på bakerste stolpe til Pierre-Emerick Aubameyang, som på blank kasse bare traff Evertons keeper Jordan Pickford midt i målet.

Everton fikk sin største mulighet etter 68 minutter, da et skudd fra Dominic Calvert-Lewin ble hindret av oppofrende Arsenal-spillere. Situasjonen ble sjekket for hands med VAR, men det ble ikke dømt straffe.

Sjansene uteble også mot slutten, og det endte 0-0 i den sist kampen for de midlertidige managerne Duncan Ferguson og Fredrik Ljungberg.

Før kampen mot Arsenal, hadde Ferguson ledet Everton til seier mot Chelsea, uavgjort mot Manchester United og tap mot Leicester etter straffespark i kvartfinalen i ligacupen.

Det har gått langt tråere for Ljungbergs Arsenal, med stortap mot Manchester City og hjemmetap mot Brighton, uavgjort mot Norwich og en seier mot West Ham.

Tettey i stanga

Alexander Tettey var nær sin andre scoring for Norwich på bare tre kamper, men traff stolpen. Wolverhampton vant 2-1 lørdag etter å ha ligget under.

Stolpeskuddet kom etter drøye kvarteret hjemme mot Wolverhampton. Trønderen fikk ballen på 20 meter og banket til med venstrefoten. Skuddet var hardt og lavt, men Wolves-keeper Rui Patrício slo ballen i stolpen og ut.

Likevel fikk hjemmelaget noe å juble for bare tre minutter senere. Fra tolv meter banket Todd Cantwell ballen i mål. Det var hans femte scoring denne sesongen.

Lagene var like langt etter timen spilt. João Moutinho slo inn i boks og fant Romain Saïss som stanget inn 1-1.

Snuoperasjonen var et faktum ti minutter før full tid da Raúl Jiménez hamret bortelaget i ledelsen med en avslutning fra tolv meter.

Tettey ble tatt av med tre minutter igjen.

Tapet gjør at Norwich fortsatt er nest sist med 12 poeng. Nå har ikke Tetteys menn vunnet på fem kamper.

Nedtur for King

I regnværet i Bournemouth ble det en kamp med mange stygge taklinger og lite finspill. Joshua King spilte fra start igjen, men gjorde lite ut av seg i knokkelkampen mot Burnley. Gjestene vant 1-0 etter at Jay Rodriguez stanget inn vinnermålet like før slutt. Målet ble sjekket av VAR, men det ble stående.

Tapet var Bournemouths tredje på rad hjemme.

Sterk Southampton-seier

Southampton tok tre meget viktige poeng i bunnkampen mot Aston Villa. På Villa Park var gjestene det beste laget og vant 3–1. Danny Ings scoret to ganger og Jack Stephens en gang for Southampton, mens Jack Grealish reduserte for hjemmelaget.

Nyopprykkede Sheffield United fortsetter å imponere. De slo Brighton 1-0 borte og er nå nummer fem med 28 poeng. De kan bli forbigått av både Tottenham og Manchester United søndag.

Miguel Almirón avgjorde kampen mellom Newcastle og Crystal Palace da han satte inn kampens eneste mål etter 83 minutter.

Premier League menn lørdag, 18. runde:

Everton – Arsenal 0-0 (0-0)

39.336 tilskuere.

Dommer: Kevin Friend.

Gult kort: Tom Davies, Gylfi Sigurdsson, Everton, Bukayo Saka, Calum Chambers, Joe Willock, Arsenal.

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford – Djibril Sidibé, Mason Holgate, Yerry Mina, Lucas Digne – Tom Davies, Fabian Delph (Michael Keane fra 72.) – Alex Iwobi (Cenk Tosun fra 11.), Gylfi Sigurdsson, Richarlison – Dominic Calvert-Lewin.

Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno – Ainsley Maitland-Niles, Calum Chambers, David Luiz, Bukayo Saka – Lucas Torreira, Granit Xhaka – Reiss Nelson, Emile Smith Rowe (Joe Willock fra 66.), Gabriel Martinelli – Pierre-Emerick Aubameyang (Alexandre Lacazette fra 78.).

Aston Villa – Southampton 1-3 (0-2)

41.834 tilskuere.

Mål: 0-1 Danny Ings (21), 0-2 Jack Stephens (31), 0-3 Ings (51), 1-3 Jack Grealish (76).

Dommer: Craig Pawson.

Gult kort: Anwar El Ghazi, Jonathan Kodjia, Aston Villa, James Ward-Prowse, Southampton.

Aston Villa (4-3-3): Tom Heaton – Frédéric Guilbert, Björn Engels, Kortney Hause, Matt Targett – John McGinn (Marvelous Nakamba fra 8.), Douglas Luiz, Conor Hourihane (Jonathan Kodjia fra 57.) – Anwar El Ghazi (Trézéguet fra 69.), Wesley, Jack Grealish.

Southampton (4-4-2): Alex McCarthy – Cédric, Jack Stephens, Jan Bednarek, Ryan Bertrand – Stuart Armstrong, James Ward-Prowse, Pierre-Emile Højbjerg, Nathan Redmond – Shane Long (Michael Obafemi fra 82.), Danny Ings (Che Adams fra 86.).

Bournemouth – Burnley 0-1 (0-0)

10.020 tilskuere.

Mål: 0-1 Jay Rodriguez (89).

Dommer: Martin Atkinson.

Gult kort: Diego Rico, Simon Francis, Bournemouth, Ashley Westwood, Ashley Barnes, Dwight McNeil, Jeff Hendrick, Burnley.

Bournemouth (4-3-3): Aaron Ramsdale – Jack Stacey, Simon Francis, Chris Mepham, Diego Rico – Jefferson Lerma, Dan Gosling, Philip Billing (Dominic Solanke fra 86.) – Lewis Cook (Callum Wilson fra 46.), Joshua King, Ryan Fraser.

Burnley (4-4-2): Nick Pope – Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor – Jeff Hendrick (Aaron Lennon fra 65.), Jack Cork, Ashley Westwood, Dwight McNeil (Robbie Brady fra 82.) – Chris Wood, Ashley Barnes (Jay Rodriguez fra 75.).

Brighton – Sheffield U. 0-1 (0-1)

30.505 tilskuere.

Mål: 0-1 Oliver McBurnie (23).

Dommer: Robert Jones.

Gult kort: Yves Bissouma, Brighton, Enda Stevens, Chris Basham, David McGoldrick, Sheffield U..

Brighton (4-3-3): Mathew Ryan – Martín Montoya (Yves Bissouma fra 65.), Adam Webster, Lewis Dunk, Dan Burn – Davy Pröpper, Dale Stephens, Pascal Gross (Glenn Murray fra 46.) – Aaron Mooy, Neal Maupay, Leandro Trossard (Aaron Connolly fra 46.).

Sheffield U. (3-2-3-2): Dean Henderson – Chris Basham, John Egan, Jack O'Connell – George Baldock, Enda Stevens – John Lundstram, Oliver Norwood (Muhamed Bešić fra 82.), Luke Freeman (Ben Osborn fra 53.) – Oliver McBurnie (Lys Mousset fra 63.), David McGoldrick.

Newcastle – Crystal Palace 1-0 (0-0)

45.453 tilskuere.

Mål: 1-0 Miguel Almirón (83).

Dommer: Simon Hooper.

Gult kort: Miguel Almirón, Fabian Schär, Newcastle.

Newcastle (5-4-1): Martin Dúbravka – Javi Manquillo, Fabian Schär, Federico Fernández, Florian Lejeune, Paul Dummett (DeAndre Yedlin fra 90.) – Miguel Almirón, Isaac Hayden (Sean Longstaff fra 64.), Jonjo Shelvey, Joelinton (Dwight Gayle fra 77.) – Andy Carroll.

Crystal Palace (4-3-3): Vicente Guaita – Martin Kelly, James Tomkins, Cheikhou Kouyaté, Patrick van Aanholt – James McCarthy, Luka Milivojević, James McArthur (Max Meyer fra 86.) – Jordan Ayew, Christian Benteke, Wilfried Zaha.

Norwich – Wolverhampton 1-2 (1-0)

Mål: 1-0 Todd Cantwell (17), 1-1 Romain Saïss (60), 1-2 Raúl Jiménez (81).

Dommer: Peter Bankes.

Gult kort: Sam Byram, Grant Hanley, Norwich, Jonny, Romain Saïss, João Moutinho, Matt Doherty, Wolverhampton.

Norwich (4-2-3-1): Tim Krul – Max Aarons, Christoph Zimmermann, Grant Hanley, Sam Byram – Alexander Tettey (Mario Vrancic fra 86.), Tom Trybull (Onel Hernández fra 87.) – Emi Buendia, Kenny McLean, Todd Cantwell (Dennis Srbeny fra 87.) – Teemu Pukki.

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patrício – Leander Dendoncker, Conor Coady, Romain Saïss – Matt Doherty, Rúben Neves, João Moutinho, Jonny – Adama, Raúl Jiménez (Patrick Cutrone fra 90.), Diogo Jota (Pedro Neto fra 77.).

Senere kampstart: Manchester C. – Leicester (18.30).

Spilles søndag: Watford – Manchester U., Tottenham – Chelsea.

Mesterskapsserien menn lørdag, 23. runde:

Cardiff – Preston 0-0 (0-0)

22.625 tilskuere.

Fulham – Leeds 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Aleksandar Mitrović (str. 7), 1-1 Patrick Bamford (54), 2-1 Josh Onomah (69).

Stefan Johansen spilte 30 minutter som innbytter for Fulham.

Huddersfield – Nottingham Forest 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Christopher Schindler (32), 2-0 Steve Mounié (49), 2-1 Joe Worrall (75).

Hull – Birmingham 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Tom Eaves (45), 2-0 Kamil Grosicki (58), 3-0 Keane Lewis-Potter (88).

11.334 tilskuere.

Luton – Swansea 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 André Ayew (82).

Millwall – Barnsley 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Conor Chaplin (39), 1-1 Aiden O'Brien (85), 1-2 Patrick Schmidt (90).

Queens Park Rangers – Charlton 2-2 (1-0)

Mål: 1-0 Geoff Cameron (6), 1-1 Lyle Taylor (56), 2-1 Marc Pugh (70), 2-2 Naby Sarr (90).

Reading – Derby 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Charlie Adam (str. 5), 2-0 Lucas João (58), 3-0 Yakou Méïte (str. 87).

Rødt kort: Scott Malone (4), Derby.

14.831 tilskuere.

West Bromwich – Brentford 1-1 (1-1)

Mål: 0-1 Henrik Dalsgaard (43), 1-1 Darnell Furlong (45).

Spilt fredag: Middlesbrough – Stoke 2-1 .

Spilles søndag: Sheffield W. – Bristol C..

1. divisjon menn lørdag, 22. runde:

Gillingham – MK Dons 3-1, Blackpool – Shrewsbury 0-1, Bolton – Southend 3-2, Bristol R. – Peterborough 0-0, Burton – Rochdale 3-1, Coventry – Lincoln 1-0, Doncaster – Accrington 1-1, Oxford – Wycombe 1-0, Portsmouth – Ipswich 1-0, Rotherham – Fleetwood 2-2, Tranmere – AFC Wimbledon 1-0.

2. divisjon menn lørdag, 22. runde:

Grimsby – Scunthorpe 0-1, Bradford – Salford 1-1, Cambridge – Leyton Orient 2-3, Colchester – Carlisle 3-0, Exeter – Walsall 3-3, Forest Green – Swindon 2-2, Mansfield – Northampton 1-1, Morecambe – Newport 2-1, Oldham – Crawley 2-1, Port Vale – Cheltenham 1-1, Stevenage – Crewe 1-5.