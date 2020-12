Det bekrefter Manchester City i en pressemelding.

Oppgjøret skulle vært spilt på Goodison Park mandag med kampstart klokken 21. Rundt fire timer før avspark kom beskjeden om at kampen likevel ikke kan spilles.

Fredag ble det kjent at Manchester Citys Kyle Walker og Gabriel Jesus hadde testet positivt for koronaviruset. Også to personer i støtteapparatet ble bekreftet smittet.

Nå opplyser City at ytterligere "et antall" personer har testet positivt på viruset. Klubben skriver videre i en uttalelse at det fryktes at ytterligere spillere, personer i støtteapparatet eller andre kan bli smittet.

Storklubben stenger nå også sitt treningsanlegg for en periode, inntil nye tester er gjennomført av alle i klubben. Det er ikke kjent når treningsaktiviteten vil bli gjenopptatt.

De aktuelle spillerne som er smittet vil nå gå i isolasjon. Den varer i minst ti dager. Dermed vil de aktuelle spillerne være uaktuelle for klubbens kommende kamper.

Manchester City skal etter planen møte Chelsea på bortebane 3. januar. Tre dager deretter er Ole Gunnar Solskjærs Manchester United motstander i ligacupen.

10. januar er det planlagt FA-cupkamp mot Birmingham.

Med til historien hører det også at Manchester City allerede har fått en av sine seriekamper denne sesongen utsatt. Den er foreløpig ikke berammet på nytt.

Med nye kamper utsatt kan det bli store problemer med å finne ledige datoer utover våren.

