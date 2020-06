Nye antirasisme-markeringer i Bundesliga

Av Sjur Natvig

Markeringer til minne om avdøde George Floyd og til støtte for kampen mot rasisme fant sted i flere av kampene forrige helg. Selv om det strengt tatt er i strid med reglene valgte Tysklands fotballforbund å gi det sin velsignelse, og lørdag viste bundesligaspillerne farge igjen.

Før avspark i kveldskampen mellom Borussia Dortmund og Hertha Berlin gikk alle spillerne ned på kne rundt midtsirkelen i et øyeblikks stillhet. Blant dem var gjestenes Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred.

Å knele er en form for protest som ble startet av NFL-quarterback Colin Kaepernick i 2016, som del av «Black Lives Matter»-kampanjen i reaksjon på rasistisk politivold. Den var da regnet som kontroversiell, men er i lys av den siste tidens hendelser i ferd med å få aksept og utbredelse over hele verden.

Dortmund-spillerne varmet opp i trøyer med antirasistiske budskap, blant dem «No justice, no peace». Noen hadde trøyer der ordene «black», «white» og «yellow» var strøket ut, slik at «human» sto alene igjen.

Kom fra spillerne

Noen timer tidligere varmet Bayern München opp til bortekampen mot Leverkusen med trøyer som eksponerte både emneknaggen #Black Lives Matter og klubbens eget antirasistiske initiativ «Rødt mot rasisme». Under kampen hadde alle Bayern-spillerne armbind med «Black Lives Matter».

– Vi viser hvem vi er. Vi er tolerante, vi er åpne, vi er kosmopolitter, sa Bayern-keeper Manuel Neuer.

– Selvsagt kom initiativet fra spillerne, sa Bayern-trener Hansi Flick.

– Det er ytringer som ikke lenger bør være omstridte, men dessverre er det fortsatt mange idioter som reagerer annerledes.

Veldig mange er på linje med spillerne, og både i Berlin og München var det store antirasistiske demonstrasjoner lørdag.

Ujah hyller rivalene

Tidligere Lillestrøm-spiller Anthony Ujah sa lørdag at han er stolt av spillerne som markerer motstand mot rasisme og lovet å gjøre det samme om han scorer for Union Berlin mot Schalke søndag.

– Jeg er stolt av alle som markerer sitt standpunkt. Jeg er stolt av Jadon Sancho, av Weston McKennie, av Marcus Thuram og av Achraf Hakimi. Hele verden så deres budskap, sa han til FAZ.

Forrige helg var det for det meste etter scoringer at spillere eksponerte antirasistiske budskap. Sancho, Hakimi (begge Borussia Dortmund), McKennie (Schalke), Thuram (Borussia Mönchengladbach) og Anthony Modeste (Köln) ville normalt risikert straff for politiske ytringer, men DFBs disiplinærutvalg gjorde det klart at det ikke ville reageres verken mot dem eller mot framtidige sammenlignbare markeringer som er i tråd med verdier forbundet stiller seg bak.

Lørdag gikk Mainz-spiller Pierre Kunde ned på kne etter å ha scoret i 2-0-seieren over Eintracht Frankfurt. Han sluttet seg dermed til en stadig voksende gruppe idrettsfolk som tar et tydelig standpunkt mot rasisme.