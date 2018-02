Ny ydmykelse for Chelsea

Sport

Av Anders Møllersen

Chelsea fikk en marerittåpning på kampen på Vicarage Road. Watford produserte mulighet på mulighet i innledningen, før Bakayoko sto for to håpløse involveringer med fem minutters mellomrom.

Kaptein Troy Deeney straffet ti manns svake Chelsea fra straffemerket, før Daryl Janmaat la på til 2-1 etter at Eden Hazard ga bortelaget et håp om poeng. Gerard Deulofeu økte til 3-1, mens Roberto Pereyra satte kronen på verket på tampen.

Antonio Contes menn klarte dermed ikke reise seg fra 0-3-tapet mot Bournemouth i forrige serierunde. Chelsea forblir på fjerdeplass på tabellen da de kunne passert Liverpool på plassen foran, mens Watford tar tre nye poeng for å øke luka til bunnkampen.

Mareritt

Marerittet startet for Chelsea i det 25. minutt. Bakayoko mistet ballen til Étienne Capoue, før han svarte med å ta ned landsmannen. Dommer Mike Dean dro fram det gule kortet.

Fem minutter senere kom samme mann for sent inn i Richarlison. Den tidligere Monaco-spilleren traff kun brassen så vidt, men kom i stor fart og fikk sitt andre gule kort med nøyaktig én time igjen av kampen.

Willian ble ofret til fordel for mer defensive Cesc Fàbregas etter Bakayokos håpløse røde kort, men bortelaget klarte ikke stå imot.

Seks minutter etter at Bakayoko hadde gått i garderoben ble Gerard Deulofeu ble spilt alene med keeper, og nysigneringen fikk touchet ballen forbi Thibaut Courtois. Spanjolen gikk så i bakken i duell med keeperen, og Dean pekte på straffemerket.

Kaptein Troy Deeney hamret ballen til venstre for seg. Courtois gikk etter kula, men klarte ikke stoppe forsøket.

Giroud-debut

Watford hadde ballen mest etter pause, men slet først med å skape de største sjansene.

I stedet utlignet Eden Hazard med Chelseas andre skudd på mål. Belgieren var heldig som fikk med seg ballen på venstresiden, men var kun god da han banket ballen i lengste hjørnet fra 25 meter.

Gleden ble imidlertid kortvarig. Daryl Janmaat kombinerte fint med Roberto Pereyra før han bredsidet ballen i mål fra kort hold.

Chelsea kastet alle mann i angrep på tampen, men det straffet seg. Gerard Deulofeu introduserte seg for hjemmepublikummet på best mulig vis da han kontret inn 3-1-målet to minutter før slutt.

Roberto Pereyra gjorde ydmykelsen komplett på overtid.

Olivier Giroud fikk sin Chelsea-debut etter overgangen fra Arsenal. Franskmannen erstattet en skadd Pedro etter 64 minutter, men fikk ingen drømmedebut i sin nye klubb. (NTB)

Engelsk eliteserie fotball mandag, 26. runde:

Watford – Chelsea 4-1 (1-0)

Mål: 1-0 Troy Deeney (str. 42), 1-1 Eden Hazard (82), 2-1 Darryl Janmaat (84), 3-1 Gerard Deulofeu (88), 4-1 Roberto Pereyra (90).

Rødt kort: Tiemoué Bakayoko (30, to gule), Chelsea.