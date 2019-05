Ny storkamp av Ødegaard

Kampen var del av den nederlandsk europaligakvalifiseringens første runde. Vitesse tapte 1-2 borte, men var klart best i returen helt til Groningen reduserte til 3-1 etter 82 minutter.

Derfra ble det spenning, men Vitesse holdt unna og gikk videre med 4-3.

Ødegaard scoret etter bare vel to minutters spill. Hjemmelaget fikk til et flott angrep. Tim Matavz scoret så både etter 28 og 31 minutter. Begge gangene var Ødegaard mannen bak forarbeidet. De var pene begge to.

Den norske 20-åringen bygger stadig opp sitt rykte i Nederland. Han har flere ganger blitt koblet til Ajax, enten på utlån fra Real Madrid eller ved et rent salg.

I juni skal Ødegaard spille to EM-kvalkamper mot Romania og Færøyene.

Det er ventet at Ødegaard hentes tilbake av Real Madrid etter en kort sommerferie. Ifølge spanske fotballkjennere får han sjansen til å vise seg fram på flere økter før trener Zinédine Zidane avgjør hva han vil med nordmannen.

Den velinformerte sportsavisen Marca har skrevet at han ikke selges, men leies ut i ytterligere en sesong. Ødegaard skal ha en kontrakt med Real som løper til sommeren 2012.

I en annen kamp tirsdag slo Utrecht Heracles 3-0 og 5-0 sammenlagt.