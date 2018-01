Ny oppvisning av Thingnes Bø

Sport

Av Stian Grythaugen

Dermed tok stryningen sin tredje sprintseier for sesongen, og han seiler opp som favoritt på nettopp den distansen under OL i Pyeongchang i neste måned.

Som tidligere i vinter la han grunnlaget for fredagens seier i skisporet. Verdenscupleder Martin Fourcade skjøt to fulle hus, men var likevel slått med 12,8 sekunder av Bø. I ren langrennstid skilte det de to 36 sekunder.

– Det er utklassing. Jeg trodde ikke jeg skulle gå så bra, men jeg må ha hatt helt fantastiske ski, for det var så lett å gå der ute, sa Bø til NRK.

– Helt fantastisk å vinne. Like artig hver gang, tilføyde han.

Franske Fourcade kan trøste seg med at han har vært på pallen i samtlige 13 individuelle verdenscuprenn denne sesongen. Dermed er han på god vei til å matche de 22 pallplasseringene han endte på forrige sesong.

Johannes Thingnes Bø har på sin side allerede før OL gjort sin beste verdenscupsesong noen gang. Aldri tidligere har stryningen tatt sju seirer. Den gamle bestenoteringen på fem seirer stammet fra 2015/16-sesongen.

Birkelands OL-søknad

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen synes å være sikre kort på det norske laget til sprinten og jaktstarten i OL. Dermed står én plass åpen. Lars Helge Birkeland styrket sine aksjer i den kampen betraktelig i Antholz fredag.

Birkenes-løperen hadde nok et lite grep om den også før fredagens sprint, og etter ti kilometer og to fulle hus i den italienske høyden kunne Birkeland smile bredt over en sterk sjetteplass.

– Jeg følte meg rolig på liggende, men hadde litt stang inn på de to siste skuddene på stående. Jeg har hatt stang ut før i vinter, så det var ikke feil at jeg hadde litt hell i dag, sa Birkeland til NRK.

Han slo utfordrerne Henrik L'Abée-Lund og Erlend Bjøntegaard og kan trolig forberede seg på et travelt OL.

Skytesterke Birkeland synes å være et sikkert kort også på normaldistansen, og i kampen om den siste stafettetappen ligger han også klart for L'Abée-Lund og Bjøntegaard i løypa. Veteranen er i tillegg kvalifisert for den avsluttende fellesstarten i kraft av å være inne blant de 15 beste i verdenscupen sammenlagt.

Tøff vind

Værgudene skapte utfordringer for løperne på sprinten. Sterk og variabel vind gjorde forholdene meget krevende. Blant dem som fikk problemer var Emil Hegle Svendsen og Tarjei Bø.

Svendsen måtte tåle én bom på liggende skyting etter å ha skrudd i den vanskelige vinden. På stående ble det to nye strafferunder, og dermed ble det en plass langt ned på resultatlistene for trønderen. 32.-plass ble fasiten.

Det gjør utgangspunktet foran jaktstarten i Antholz vanskelig.

Det samme er tilfellet for Tarjei Bø, som i likhet med landslagskollegaen skjøt tre bom i Antholz. I mål var han nummer 22 og slått av lillebror Johannes med drøyt to minutter.

Henrik L'Abée-Lund måtte tåle to strafferunder under vriene forhold, mens Erlend Bjøntegaard fikk tre bom på stående etter å ha skutt fullt på liggende. Det ga henholdsvis 38.- og 36.-plass.

Tredjeplassen i fredagens renn gikk til tyske Arnd Peiffer. Han går ut 42 sekunder bak Johannes Thingnes Bø på jaktstarten i Italia. (NTB)

Verdenscup skiskyting i Antholz, Italia fredag, sprint (antall strafferunder i parentes):

Menn, 10 km:

1) Johannes Thingnes Bø, Norge 23.19,3 (1), 2) Martin Fourcade, Frankrike 0.12,8 min. bak (0), 3) Arnd Peiffer, Tyskland 0.42,2 (0), 4) Anton Sjipulin, Russland 0.46,3 (1), 5) Emilien Jacquelin, Frankrike 0.53,7 (0), 6) Lars Helge Birkeland, Norge 1.07,8 (0), 7) Julian Eberhard, Østerrike 1.21,7 (2), 8) Anton Babikov, Russland 1.27,8 (0), 9) Vladimir Chepelin, Hviterussland 1.32,3 (1), 10) Ondrej Moravec, Tsjekkia 1.35,4 (0).

Øvrige norske: 22) Tarjei Bø 2.00,7, (3), 32) Emil Hegle Svendsen 2.11,2 (3), 36) Erlend Bjøntegaard 2.14,1 (3), 38) Henrik L'Abée-Lund 2.16,8 (2).

Verdenscupen (13 av 22 renn):

1) Fourcade 720, 2) J.T. Bø 682, 3) Schempp 154, 4) Fak 151, 5) Weger Sjipulin 380, 5) Peiffer 378, 6) T. Bø 368, 7) Simon Schempp, Tyskland 365, 8) Lukas Hofer, Italia 360, 9) Simon Desthieux, Frankrike 317, 10) Benjamin Weger, Sveits 314.

Øvrige norske (topp 30): 11) Birkeland 306, 18) Svendsen 247, 25) L'Abée-Lund 168.

Sprintcupen (5 av 9 renn):

1) Fourcade 276, 2) J.T. Bø 258, 3) Schempp 154, 4) Fak 151, 5) Benjamin Weger, Sveits 148, 6) Peiffer 147.

Øvrige norske (topp 30): 7) T. Bø 146, 10) Birkeland 124, 15) Svendsen 106.