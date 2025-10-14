Nusa-perle ikke nok da New Zealand brøt Norges seiersrekker

Norge hadde i Ståle Solbakkens 49 første landskamper aldri vunnet etter å ha ligget under ved pause, og det gikk ikke denne gangen heller. Dermed ble seiersrekkene brutt, i kampen der Norge for første gang i landslagets 117-årige historie kunne ha vunnet for 10. gang på rad. Det stoppet også på åtte strake hjemmeseire.

Sander Berge var nær et vinnermål i det 85. minutt, men ballen traff stolpen og spratt ut.

Det spiller liten rolle dersom Norge vinner sin neste Ullevaal-kamp mot Estland 13. november og står igjen med VM-billetten etter bortekampen mot Italia tre dager senere.

Fire mann fikk sin landslagsdebut for Norge tirsdag, blant dem Eivind Helland fra start. Flere med lite spilletid i klubb eller på landslag fikk viktige minutter med flagget på brystet.

– Alle har fått sjansen til å vise seg fram, og det er en haug med debutanter som sikkert reiser herfra klokere. (Aune) Heggebø fikk mer enn 17 sekunder i dag, så det var hans ordentlige debut. Mange reiser herfra med en god følelse, sa Solbakken på pressekonferansen.

For tynt

Like glad var han ikke for at Norge slet med å forsvare seg mot New Zealands frispark. To av dem havnet i mål i den første omgangen. Det første ble annullert for offside etter en langvarig VAR-sjekk, det andre ble godkjent etter en nesten like grundig sjekk for mulig offside.

– De overbefolker bakrom, og da må vi flytte linja. Det var for tynt selv om det var et nytt lag med nye retningslinjer. Og hvis du ikke kan forsvare deg mot dødball så må du iallfall ikke lage dødballer. Det gjorde vi noen ganger, sa Solbakken.

I det 13. minutt tok Tim Payne frispark fra venstre. Kaptein og Nottingham Forest-spiss Chris Wood nikket ved lengste stolpe. Ørjan Nyland reddet, men Marko Stamenic satte inn returen fra kort hold. Linjemannen hadde flagget oppe, og VAR konkluderte med at Wood så vidt var offside. Kanskje var Stamenic det også.

På overtid i den første omgangen tok Francis de Vries frispark og fant hodet til Michael Boxall ute til høyre. Han nikket gjennom feltet, og ved lengste stolpe sparket Finn Surman ballen i mål før han kolliderte med stolpen.

– Der tapte vi førsteball, andreball og til og med tredjeball, sa Solbakken.

VAR sjekket om Ryan Thomas, som kom fra offside, var borti ballen på vei fra Boxall til Surman. Målet ble godkjent, og Norge gikk til pause med 0-1 på tavla.

Hevet seg

Det norske spillet bar preg av at det var et reservepreget norsk lag etter at Solbakken ga mange av sine førstevalg fri på grunn av høy kampbelastning. Relasjonene satt ikke like godt som vi er blitt vant til å se når Norge spiller.

Laget slet tidvis med å spille seg gjennom New Zealands høye press, og i forsvar viste gjestene seg veldig gode til å blokkere både innlegg og avslutninger. Norge hadde bare én stor sjanse i første omgang.

Det var i det 36. minutt, da Andreas Schjelderup spilte David Møller Wolfe til dødlinja, og Aron Bizet Dønnum traff godt på innlegget. Keeper Alex Paulsen fikk fingrene på ballen og vippet den over.

Oscar Bobb spilte i Ødegaard-rollen, men fikk det ikke til.

– Han var veldig dårlig i første omgang. Spør du ham, var det nok det svakeste han har gjort på landslaget, men han tåler en dårlig kamp. Han har alt som skal til, og jeg er trygg på at han kommer seg opp igjen, sa Solbakken.

Ved pause kom Sander Berge og Antonio Nusa inn, sistnevnte et kvarter tidligere enn planlagt, og med flere posisjonsbytter (inkludert at stopperne byttet plass) fungerte det norske laget bedre.

New Zealand kom likevel til omgangens første sjanser, da Wood først skjøt i tverrliggeren og litt senere nikket rett utenfor etter et stygt norsk balltap.

Nusa herjet som ventet på venstresiden, men hans første skuddforsøk ble blokkert av New Zealand-spillere slik lagkameratene så ofte opplevde.

Et kvarter ut i 2. omgang fintet Schjelderup seg forbi Surman og fyrte løs, men keeper Paulsen fikk neven på ballen, og Wolfe skjøt utenfor på returen.

Debutantrush

To minutter senere kom utligningen. Schjelderup førte ballen i høyt tempo og slapp den i rett øyeblikk til Nusa, som på første berøring skrudde den i krysset.

Solbakken gjorde tre bytter og sendte innpå debutantene Kristian Arnstad og Sebastian Sebulonsen sammen med Aune Heggebø, som hadde noen sekunders fartstid på A-landslaget fra Moldova-kampen i september. Mot slutten fikk også Sverre Nypan debuten.

– Dette har vært en guttedrøm og noe jeg har sett fram til. Jeg har lenge jobbet hardt for det, og det er ekstra stort når Norge har et så godt lag, sa Nypan til TV 2 umiddelbart etter kampen.

De norske jaget seier, men ble reddet av Ørjan Nylands kjemperedning da Ben Old stupheadet fra kort hold på et innlegg fra Payne i et 78. minutt.

Litt senere skjøt Wolfe centimeter utenfor på en stor norsk sjanse. I det 85. minutt skjøt Sander Berge i stolpen, men det ble ikke flere mål på Ullevaal.

Mandag var det ett år siden sist Norge spilte en landskamp uten å vinne. Tirsdag skjedde det igjen, men det er langt mindre grunn til å deppe enn det var etter 1-5-tapet i Østerrike i fjor.

En liggende Finn Surman gratuleres med sin scoring for New Zealand i landskampen på Ullevaal. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Finn Surman (14) gir New Zealand ledelsen mot Norge på Ullevaal. Foto: Fredrik Varfjell / NTB