Nunez Godoy sikret poeng for Skeid

Strømmen tok ledelsen ved Sivert Stenseth Gussiås etter 26 minutter. Strømmen-spissen har scoret fem seriemål denne sesongen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til Strømmen.

Etter ett kvarter av andre omgang scoret innbytter Johannes Andres Nunez Godoy for Skeid. Han hadde nettopp blitt byttet inn.

Skeid har ikke vunnet på ni kamper.

Strømmens Pål Steffen Andresen og Kristian Jahr fikk gult kort. For Skeid fikk Ahmed El-Amrani gult kort.

Etter søndagens oppgjør har Strømmen ni poeng og Skeid elleve poeng.

Kampen ble dømt av Jan Morten Tennøy.

285 tilskuere så kampen.

28. juli skal Strømmen møte Tromsdalen, og Skeid møter Kongsvinger.

Skeid: (30) Marius Wennersteen Berntzen, (3) Victor Eriksson Grodås, (4) Kristian Jahr KAPTEIN, (5) Sverre el Bjørkkjær, (23) Pål Steffen Andresen, (8) Mathias Blårud, (17) Øystein Vestvatn, (20) Mats-Andre Kaland, (7) Mahmoud Sami Laham, (9) Sivert Stenseth Gussiås, (11) Ulrich Østigård Ness, (31) Stian Stensby Christensen, (2) Magnus Aleksander Tvedte, (6) Anders Bakken Dieserud, (10) Mustapha Achrifi, (14) Håvard Segtnan Thun, (16) John Olav Norheim, (21) Johannes Grødtlien.

Strømmen: (30) Idar Nordby Lysgård, (4) Kim Eugen Skogsrud, (5) Tom Even Skogsrud KAPTEIN, (17) Ayoub Aleesami, (19) Ahmed el Amrani, (6) Mohammed Mahnin, (7) Hassan Mohamed Yusuf, (22) Henning Tønsberg Andresen, (9) David Tavakoli, (10) Mesut Can, (11) Johnny Per Buduson, (12) Emil Fiskvik, (8) Mustafa Hassan Ahmad, (16) Johannes Andres Nunez Godoy, (18) Fredrik Tobias Berglie, (21) Taofeek Ajibade Ismaheel, (23) Mathias Dahl Abelsen, (24) David Hickson Gyedu.