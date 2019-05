Norway Cup sikter mot jenterekord

Verdens største fotballturnering arrangeres i år for 47. år på rad, og en stor målsettingen er å sette rekord i antall påmeldte jentelag. Fra åtte påmeldte jentelag i den første utgaven av Norway Cup i 1972 er målet i år 760.

Det vil bety en jenteandel på 40 prosent, opp fra fjorårets prosentandel på 32.

For å få flere jentelag til å delta har Norway Cup blant annet opprettet egne eliteturneringer i tillegg til å arrangere «Rosa Sko-prosjektet», som skal øke interessen for fotball og idrett blant jenter.

– Det er ingenting som gleder oss mer enn at vi nå ser en økt tilstrømming av jentelag, sier generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup.

Økningen skjer ikke kun i bredden. Blant annet vil årets turnering inkludere tre elitelag fra Tyskland, blant dem Magdeburger FFC som har seniorlag på 3. plass i Bundesliga.

Johaug og Hegerberg

Interessen for jentefotball er økende, og Trælvik tror jentefotballen har fått god drahjelp av Norges deltakelse i sommerens fotball-VM, LSKs møte med Barcelona i mesterligaen, og at Atletico Madrids damelag spilte foran 60.000 tilskuere tidligere i år.

Han trekker også fram navn som Gullballen-vinner Ada Hegerberg, verdenscupvinner i langrenn Ingvild Flugstad Østberg og VM-dronning Therese Johaug. De er alle jenter som har spilt på Ekeberg og siden har gått helt til topps i sine idretter.

I alt har over én million spillere fra 127 land spilt Norway Cup opp gjennom årene.

– Norway Cup er en fotballfest for alle. Vi er glad over å være en arena for både breddefotball og framtidige landslagsspillere og et samlingspunkt for familien, heiagjengen eller tilreisende som vil bli kjent med nye mennesker, sier Trælvik.

Over 100.000 jenter

Antallet fotballspillende jenter i Norge har økt betydelig de siste årene. I 2004 spilte 90.000 jenter fotball aktivt, mens tallet ti år senere var økt til 100.000.

De siste offisielle målingene fra Norges Fotballforbund (NFF) viser at det i alle aldre er 114.000 jenter som spiller organisert fotball i Norge, det vil si 30 prosent av alle jenter.

Men det er ikke mange år siden NFF så en svak nedgang i ungdomssegmentet på jentesiden. Øyvind Strøm, leder for NFFs jentefotballprosjekt, sier det derfor er gledelig at de nå ser en økning i antallet unge jenter som spiller fotball.

– Det har vært et jevnt arbeid der vi har klart å demme opp for frafallet, sier Strøm.

Jentefotballprosjektet har jobbet målrettet mot både kretser og klubber for å styrke rekrutteringen.