Norway Cup kan bli en Oslo-turnering

Av Stian Johnsen

Det spøker for den tradisjonsrike storturneringen på Ekebergsletta, der rundt 30.000 barn og unge hvert år samles for å spille fotball. Men inntil videre velger generalsekretær Pål Trælvik å være optimist.

– Vi holder fast i troen, og vi planlegger for at det blir arrangert. Vi har snakket med over 500 klubber, og dette er lyset i tunnelen som de er så glade for at fortsatt er tent. Det er så viktig å ha noe å glede seg til, sier Trælvik til NTB.

Etter påske setter cupens ansatte og frivillige inn et ekstra støt for å overbevise lag og klubber om å melde seg på. Flere aktiviteter vil bli gjort, men kanskje viktigst:

– Vi informerer dem om at det ikke koster noe om turneringen ikke skulle bli noe av. De vil da få turneringsavgiften tilbakebetalt. Og dersom det blir noe av, skjer det selvfølgelig innenfor de smittevernreglene som gjelder, sier generalsekretæren.

– Vi har rundt 500 påmeldte lag per i dag. Det er færre enn vanlig på dette tidspunktet.

Nordisk cup?

Trælvik ser for seg flere ulike scenarioer for gjennomføring av Norway Cup som planlagt 25. juli til 1. august. Det vil trolig bli svært vanskelig for lag fra andre verdensdeler å delta.

– Vi har hatt kontakt med rundt 70 utenlandske lag, blant annet fra Kina, Thailand, USA og afrikanske land. Veldig mange av dem vil være ilagt enten utreise- eller innreiseforbud, sier han.

– Så vi jobber med flere ulike muligheter. For eksempel et Nord-Europa-arrangement der også tyske lag vil være inkludert. Vi kan også gå for en nordisk eller skandinavisk cup, eller et rent norsk arrangement. I ytterste konsekvens kan jo også Oslo bli en ganske stengt by på det tidspunktet, og da vil det også kunne bli et rent Oslo-arrangement, forteller han.

Norway Cup-ledelsen har bare to mulige utfall i hodet: Avlysning eller avvikling på de planlagte datoene. Utsettelse ser svært vanskelig ut, erkjenner Trælvik.

– Ja. Det er jo blant annet slik at høstferien i Norge er delt opp i forskjellige uker, og mange utlendinger har ikke høstferie. Det har vært oppe til diskusjon, men det er ikke så sannsynlig.

Titusenvis av middager

Trælvik forteller at 20. juni er «deadline» for når arrangøren må bestemme seg for enten å avlyse eller avvikle.

– Det er det siste tidspunktet der vi kan gjøre bestillinger av alt vi må ha på plass for å få arrangementet opp og gå. Blant annet er det snakk om inntil 18.000 varme måltider om dagen, og det trenger vi en måneds arbeid til. Maten skal lages i Bergen med bare norske råvarer.

Norway Cup jobber også med å få på plass nok tilgjengelige skoler for overnatting under turneringen.

– Vi har gode samtaler med utdanningsetaten. Vi trenger flere skoler enn normalt fordi folk må sove med større avstand som følge av smittevernreglene.

Strenge regler

Som alle andre arrangementer følger Norway Cup de retningslinjene som kommer fra myndighetene. En ny oppdatering fra regjeringen er varslet onsdag i neste uke.

Uansett er turneringen med Ekebergsletta som hovedbase godt forberedt.

– Vi kommer til å ha rent, rennende vann ved alle toaletter og spisesteder, og vi har flere paller med antibac. Vi vet at vi kan få det til, gitt at myndighetene sier «ja, dere kan arrangere, men dette er reglene». Vi fikk også ros for måten vi arrangerte på under svineinfluensaen i 2009.

Trælvik vil ikke gjøre et prosentvis anslag for hvor sannsynlig det er at Norway Cup 2020 går som planlagt.

– Det er vanskelig med sånne beregninger. Det er enten ikke sannsynlig eller helt sannsynlig. Men vi kan havne i en situasjon der Norway Cup blir det første store arrangementet som kan holdes i Norge etter epidemien. Vi holder motet oppe, sier han.