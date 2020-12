KOMMENTAR

Tilståelsessaken mot Petter Northug ble gjort unna på en snau time mandag. Han innrømmet alle forhold via videolink, mens advokaten Halvard Helle i Oslo tingrett mente den foreslåtte straffen på åtte måneders ubetinget fengsel var for streng. Han ville ha den noe ned, blant annet for å gi mulighet for soning med fotlenke. Dette vil kriminalomsorgen avgjøre. Endelig dom som kom senere mandag, landet på sju måneders ubetinget fengsel. I praksis blir den noe kortere. Petter Northug godtok dommen etter kort konferanse med sin advokat.

Det som står igjen etter selve rettsbehandlingen er et bilde av en komplett uansvarlig bilfører: Kjøring i over 200 kilometer i timen ved flere tilfeller (221 km i 80-sone som det groveste), filming av seansene med eget mobilkamera, kjøring i feil kjøreretning og en oppførsel som har satt medtrafikanter og han selv i livsfare. Han ville ydmyke sine egne medtrafikanter, som han selv hadde kommentert på disse videoene.

Slikt må man straffes hardt for. Han fratas førerkortet på livstid, men i praksis kan han få den tilbake om fem år. I tillegg har Petter Northug hatt sitt rusproblem. Han ble også straffet for oppbevaring av narkotika. Mandag ble det lagt fram dokumentasjon at han har vært rusfri i hele høst, noe dommeren la vekt på i sin domsavsigelse.

Kan Norges største langrennsnavn komme seg videre innenfor den sporten som skapte ham? Han må i hvert fall få muligheten hvis han selv ønsker det. Alle lovbrytere fortjener og skal ha en ny sjanse etter at de har sonet sin straff.

Det vi vet om Petter Northug i dag er at han trener mye og deler dette aktivt med sine følgere. Han har hatt rulleskiturer på opp til seks og sju mil i Osloområdet og i Trondheim på høyt sportslig nivå i hele høst. Sannsynligvis har han en plan. Men han har ikke ytret seg om den offentlig.

For hans viktigste oppgave nå er ikke å gå fort i skisporet igjen, men å få orden på sitt eget liv. Kanskje han er i gang med det. Villkjøringen kan ikke forsvares, heller ikke forståes ut av noe annet behov for "kicket" som har drevet ham gjennom hele idrettskarrieren.

Den karrieren har fascinert alle som er interessert i langrenn, og personligheten har også sprengt de rammene som langrenn som sport har gitt. Derfor ble mandagens korte rettssak fulgt med interesse i mange land, selv om innholdet stort sett var kjent og tilståelsen for lengst lå på bordet.

Det skar seg for Petter Northug da hans aktive karriere var slutt. Han er ikke den første som har opplevd det. Nå har Olympiatoppen bidratt med en profesjonell oppfølging og et av mange læringspunkter her er hva slags ansvar Olympiatoppen har for å hjelpe verdenstopper i sine idretter videre. For det ligger i sakens natur at overgangen er stor.

De fleste klarer den på egenhånd. Men ikke alle. Petter Northug tråkket feil, han har åpent bedt om hjelp. Og da må han få det.