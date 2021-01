Søndag avgjøres det med Norge – Island (18.00) og Frankrike – Portugal (20.30).

– Jeg har mine tvil om at Frankrike slår Portugal. Jeg synes portugiserne spiller bra. Frankrike er veldig opp og ned. Vi kan håpe, men....., sier Reinkind til NTB.

– Det ville jo vært veldig bittert om vi skulle ryke ut av VM med bare ett tap i hele turneringen og fem seirer på seks kamper. Samtidig kommer det en OL-kvalifisering i mars som vi skal ta oss gjennom.

– Drittposisjon

Sander Sagosen sminker heller ikke opp situasjonen Norge er i.

– For oss handler det om å gjøre noe vi får gjort noe med. Vi står i en drittposisjon. Så ærlig og så enkelt må vi si det, sier Sagosen til NTB.

Han håper at Frankrike er så motivert på å slippe Spania i kvartfinalen, at det gjør at de tar poeng mot Portugal.

De fleste tror spanjolene vinner sin gruppe ved å slå Ungarn mandag.

– Jeg har håp, og jeg snakket med noen av de franske spillerne fredag, og de er giret på å gå inn og vinne. Frankrike har tapt nok mot Portugal, sier Sagosen.

Vrient

Norge går til kvartfinale med seier over Island kombinert med at Frankrike tar poeng fra Portugal.

Norsk uavgjort kan også holde hvis portugiserne taper eller spiller uavgjort.

Norge er også videre med tap dersom Portugal taper eller ved at begge lag spiller uavgjort.

En usannsynlig variant er at portugiserne vinner med åtte mål eller mer. Da vil Norge ved seier får plass i kvartfinalen.

Frankrike har en stor buffer før siste kamp. Det er dette som er den dårlige nyheten for norske spillere: Franskmennene er garantert å avansere til cupspillet uansett resultat helt opp til et seksmålstap.

Norge har to sølv og en bronse fra de fire siste mesterskapene. Skulle det ikke bli kvartfinale i VM, vil utfallet bli den svakeste plasseringen i EM og VM siden 2012.

Da ble det norsk 13.-plass i Europamesterskapet i Serbia.

Dette er stillingen i de fire hovedrunden-gruppene:

1: Ungarn og Spania klare for kvartfinale. Disse lagene møtes mandag. Da vil de vite hvilke lag fra Norges gruppe som venter i første fase av cupspillet.

Norges motstander i OL-kvalifiseringen, Brasil, blir trolig nummer fem i puljen.

2: Danmark er gruppevinner uansett resultatet mot Kroatia mandag. Argentina trenger bare ett poeng mot Qatar for å følge med danskene til kvartfinalen.

Kroatene risikerer å havne på fjerdeplass i gruppen og få sin svakeste VM-plassering noen gang. Kroatia har ikke vært dårligere enn nummer seks siden 2001-mesterskapet.

3: Frankrike ligger best an og går garantert videre selv med et tap på opptil seks mål mot Portugal. Norge må ende på minst samme poengsum som Portugal for å få være med videre i VM.

Franskmennene kan bli slått om de taper med sju mål eller mer. Norge spiller mot Island i sin siste hovedrundekamp søndag.

4: Fire lag kan gå videre før kampene søndag: Egypt, Sverige, Russland og Slovenia. Nordmannen Glenn Solberg trener svenskene. De er sikret kvartfinale med ett poeng eller mer mot russerne.