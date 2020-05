Norsk travstjerne satte verdensrekord

Tiden ble 1.11,9 på 3.180 meter i det prestisjetunge Harpers Hanover-løpet. Moni Viking ble kjørt av sin trener Björn Goop.

– Vi var store favoritter, men hesten er fantastisk, sa Goop etter triumfen som var verdt vel 500.000 svenske kroner.

Etter oppvisningen mener mange eksperter at Moni Viking absolutt burde vært invitert til Elitloppet som kjøres søndag. Det var også hestens eier Jan Lyng fra Levanger inne på før lørdagens utklassing.

Lyng selv kaller verdensrekorden for et eventyr.

– Jeg hadde en god følelse, jeg sa til familien før start, at i dag blir det verdensrekord. Og det ble det! Men jeg må innrømme at i dag var Moni Viking hakket enda bedre enn jeg så for meg. Hesten har en enorm vinnerskalle, sier han til Adresseavisen.

Tre andre norskfødte hester fra samme årgang som Moni Viking deltar i Elitloppet søndag. Det er Cokstile, Chief Orlando og Looking Superb, som alle er født i 2013.

Moni Viking har hittil tjent vel 3,5 millioner kroner i en meget suksessrik karriere i Norge, Frankrike og Sverige.

V75 Solvalla lørdag

7 rette: Kr. 5495

6 rette: Kr. 70

5 rette: Kr. 0

1. avd: 4 Double Exposure (1.515.253)

2. avd: 8 Don Fanucci Zet (1.142.780)

3. avd: 5 Man at Work (177.894)

4. avd: 8 Sharp Dream (68.317)

5. avd: 10 Valiant Dream* (10.275)

6. avd: 1 Seismic Wave (7633)

7. avd: 15 Moni Viking* (6576)

Rangering: 1. avd: 4 (str. 2), 2. avd: 8, 3. avd: 6-2-11-3-1-5, 4. avd: 6-14-10-8 (str. 12, 15), 5. avd: 5-6-1-12-2-10, 6. avd: 1 (str. 10), 7. avd: 15.

Omsetning: Kr. 138.997.214.

V5 A Solvalla lørdag

Utbetaling, 5 rette: Kr. 6.662

1. avd: 5 Man at Work (11.325)

2. avd: 8 Sharp Dream (4789)

3. avd: 10 Valiant Dream* (772)

4. avd: 1 Seismic Wave (549)

5. avd: 15 Moni Viking* (443)

Rangering: 1. avd: 6-2-11-1-4-3-5, 2. avd: 6-14-1-10-8 (str. 12, 15), 3. avd: 5-6-1-12-10, 4. avd: 1 (str. 10), 5. avd: 15.

Omsetning: Kr. 4.543.879.