Norsk rekord av Bodø/Glimt: 100 mål i Eliteserien

Med én kamp igjen å spille har Bodø/Glimt scoret historiske 100 mål i årets eliteserie i fotball. Det har ingen gjort før laget som for lengst er kronet som seriemestere.

– Det er en vanvittig milepæl, og vi klarer det en runde før slutt. Vi ønsker å stå for offensiv fotball, og når du scorer 100 mål, har du lykkes, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Dermed ble den mye omtalte 100-målsgrensen passert før serieavslutningen hjemme mot Viking to dager før julaften. Der kan tallet bli pyntet ytterligere på.

Da avgjøres også den intense kampen om å kunne kalle seg seriens mest målfarlige spiller. Den står mellom Glimt-måltyven Kasper Junker og Kristiansunds Amahl Pellegrino. Junkers tre scoringer onsdag, kombinert med at Pellegrino scoret to ganger mot Odd, betyr at det er dødt løp i toppscorerkampen. Stillingen er 25-25.

– Jeg må takke guttene for at de spiller meg i gode posisjoner. 100 mål er en god prestasjon, men vi skal ha flere, sa Junker, som ikke var så opptatt av toppscorerkampen.

Trener Knutsen tror imidlertid dansken bryr seg litt om å vinne den likevel.

– Ja, jeg tror det. Og det er lov. Han gjør en flott kamp, laget gjør en flott kamp, og vi tørr å være oss selv, sa han.

Keepertrøbbel

Ved siden av tomålsscorer Junker fikk Philip Zinckernagel hovedrollen i møtet med Haugesund. En liten halvtime var spilt da dansken gikk i bakken i duell med hjemmelagets Alexander Stølås. Dommer Mohammad Usman Aslam pekte på straffemerket.

– Jeg føler ikke det er en straffe. Det er så billig som det kan få blitt, men greit nok, sa Stølås til Eurosport i pausen.

Toppscorer Junker var sikkerheten selv da han sendte Haugesund-keeper Helge Sandvik feil vei og sørget for 1-0-ledelse for seriemesterne fra Bodø.

Keeper Sandvik skulle få mer å bryne seg på da Glimt fikk frispark i farlig posisjon tre minutter senere. De fleste ventet innlegg, men Zinckernagel overrumplet Sandvik og lurte ballen inn ved nærmeste stolpe.

På spørsmål om avslutningen var for lur og god, eller om målet skyldtes en keepertabbe, svarte Zinckernagel:

– Det er nok en kombinasjon. Jeg så han var raskt ute et par ganger på innlegg, og da tok jeg sjansen på å prøve å lokke han ut. Så gikk den inn.

Traff tverrliggeren

Med til historien hører det at fasiten meget vel kunne sett annerledes ut etter de første 45 minuttene. Haugesund var ikke ufarlige og har i likhet med Glimt en dansk spiss med målteft.

Alexander Ammitzbøll var svært nær ved å fikse ledelse midtveis i omgangen, men 21-åringens heading etter et godt Stølås-innlegg traff tverrliggeren,

I stedet kom mål nummer tre i motsatt ende av banen etter pause. Et lite kvarter gjensto da Junker dro seg inn i banen og prikket ballen inn i hjørnet bak FKH-keeper Sandvik. Dermed var oppgjøret punktert.

Toppscoreren var samtidig ikke ferdig. Like etter satte han iskaldt og enkelt inn 4-0 alene med keeper.

Seieren var seriemester Glimts 25. denne sesongen.

Haugesund må forsøke å holde blant andre Stabæk bak seg i kampen om åttendeplass på tabellen.

Eliteserien menn onsdag, 29. runde:

Aalesund – Strømsgodset 1-4 (0-1)

600 tilskuere.

Mål: 0-1 Johan Hove (10), 0-2 Enock Mwimba (selvmål 47), 0-3 Lars-Jørgen Salvesen (54), 0-4 Duplexe Tchamba (63), 1-4 Markus Karlsbakk (80).

Dommer: Sivert Amland, Fana.

Gult kort: Jonas Grønner, Aalesund, Kristoffer Tokstad, Strømsgodset.

Aalesund (4-3-3): Enock Mwimba – Kasper Jørgensen, Jonas Grønner, Daan Klinkenberg, David Kristján Ólafsson (Sigurd Tafjord fra 68.) – Peter Orry Larsen (Izu Uzochukwu fra 46.), Parfait Bizoza, Nenass – Niklas Castro, Vetle Fiskerstrand (Ståle Stålinho Sæthre fra 46.), Simen Bolkan Nordli (Markus Karlsbakk fra 77.).

Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Lars Vilsvik, Duplexe Tchamba (Ari Leifsson fra 77.), Sondre Fosnæss Hanssen, Halldor Stenevik – Mikkel Maigaard, Herman Stengel, Johan Hove – Kristoffer Tokstad (Valdimar Ingimundarson fra 33.), Lars-Jørgen Salvesen, Moses Mawa.

Haugesund – Bodø/Glimt 0-4 (0-2)

600 tilskuere.

Mål: 0-1 Kasper Junker (str. 28), 0-2 Philip Zinckernagel (31), 0-3 Junker (78), 0-4 Junker (87).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL.

Gult kort: Fredrik Pallesen Knudsen, Ibrahima Koné, Haugesund, Nikita Haikin, Alfons Sampsted, Bodø/Glimt.

Haugesund (4-4-1-1): Helge Sandvik – Ulrik Fredriksen, Fredrik Pallesen Knudsen, Benjamin Tiedemann Hansen, Alexander Stølås – Peter Therkildsen, Christian Grindheim (Joakim Våge Nilsen fra 72.), Kevin Martin Krygård (Kristoffer Gunnarshaug fra 80.), Bruno Leite (Oliver Klitten fra 80.) – Alexander Ammitzbøll (Thore Pedersen fra 72.) – Ibrahima Wadji (Ibrahima Koné fra 61.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Marius Lode (Isak Helstad Amundsen fra 46.), Marius Høibråten (Vegard Leikvoll Moberg fra 90.), Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet (Hugo Vetlesen fra 53.), Patrick Berg (Elias Kristoffersen Hagen fra 83.), Ulrik Saltnes – Philip Zinckernagel, Kasper Junker, Ola Solbakken (Runar Hauge fra 90.).

Kristiansund – Odd 4-3 (1-1)

600 tilskuere.

Mål: 0-1 Mushaga Bakenga (43), 1-1 Sondre Sørli (45), 2-1 Sørli (57), 3-1 Amahl Pellegrino (75), 3-2 Bakenga (81), 3-3 Bakenga (90), 4-3 Pellegrino (90).

Dommer: Kai Erik Steen, Østsiden Askøy.

Gult kort: Andreas Hopmark, Olaus Skarsem, Faris Pemi, Kristiansund.

Kristiansund (4-2-3-1): Sean McDermott – Bent Sørmo, Dan Peter Ulvestad, Christophe Psyché, Christoffer Aasbak – Amidou Diop, Andreas Hopmark (Liridon Kalludra fra 46.) – Sondre Sørli, Olaus Skarsem, Amahl Pellegrino (Faris Pemi fra 90.) – Flamur Kastrati (Amin Askar fra 83.).

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Steffen Hagen, Odin Bjørtuft, Kevin Egell-Johnsen (Tobias Lauritsen fra 70.) – Filip Rønningen Jørgensen (Kachi fra 78.), Markus André Kaasa, Vebjørn Hoff – Vladimir Rodić, Mushaga Bakenga, Robin Simovic.

Sarpsborg – Sandefjord 0-0

600 tilskuere.

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Ole Jørgen Halvorsen, Sarpsborg, Rufo, Brice Wembangomo, Anton Kralj, Deyver Vega, Mats Haakenstad, Kristoffer Normann Hansen, Sandefjord.

Rødt kort: Ole Jørgen Halvorsen (56), Sarpsborg.

Sarpsborg (3-4-3): David Mitov Nilsson – Magnar Ødegaard, Sebastian Jarl, Bjørn Inge Utvik – Sulayman Bojang, Nicolai Næss, Gaute Vetti, Joachim Thomassen (Joachim Soltvedt fra 51.) – Anton Salétros, Ole Jørgen Halvorsen, Tobias Heintz (Mohamed Ofkir fra 90.).

Sandefjord (4-2-3-1): Jacob Storevik – Brice Wembangomo, Martin Kreuzriegler, Marc Vales, Anton Kralj (Mats Haakenstad fra 74.) – Harmeet Singh (Lars Grorud fra 40.), Emil Palsson – Rufo (Sander Risan Mørk fra 90.), Kristoffer Normann Hansen, Deyver Vega (Erik Brenden fra 74.) – Sivert Gussiås.

Senere kampstart: Start – Brann (20.00).

Spilles torsdag: Rosenborg - Mjøndalen, Viking - Rosenborg